Ölümden Döndü: Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan Trafik Kazası Geçirdi
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Motosiklet tutkusuyla bilinen iş insanı İzzet Özilhan'dan sevenlerini korkutan haber geldi. 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl Yasemin Ergene'yle noktalayan Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.
Hastaneye kaldırılan ünlü iş insanı bacağından ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken gözler, boşanırken 'Dost kalacağız' mesajı veren eski eşi Yasemin Ergene'ye çevrildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İzzet Özilhan'ı iş dünyasından tanıyanlar kadar, Yasemin Ergene'yle yaşadığı ve bir döneme damga vuran aşk hikayesiyle hatırlayanlar da oldukça fazla.
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Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın yıllarca süren evliliği, Eylül 2025'te tek celsede noktalandı.
Motosiklet tutkusuyla bilinen İzzet Özilhan'ın ciddi bir trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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