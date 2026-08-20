Ölümden Döndü: Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan Trafik Kazası Geçirdi

Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri. Fakat magazin dünyasının radarına asıl girişi, dönemin en popüler oyuncularından Yasemin Ergene'yle yaşadığı aşkla olmuştu.

'Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın yolları, Ergene'nin kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kesişmişti. Kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüşen bu aşk, o yılların en çok konuşulan birlikteliklerinden biri olmuş; çift 16 Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu.

Evliliğin ardından oyunculuğu bırakarak gözlerden daha uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yasemin Ergene, 2012 yılında ilk kızları Emine'yi, 2013 yılında ise ikinci kızları Ela'yı dünyaya getirdi.

Yıllarca cemiyet hayatının en gözde ve en sağlam çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın evliliği zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de ikili uzun süre yoluna beraber devam etti.

Ta ki 14 yıllık evlilik geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde sona erene kadar...