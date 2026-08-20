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Ölümden Döndü: Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan Trafik Kazası Geçirdi

Ölümden Döndü: Yasemin Ergene'nin Eski Eşi İzzet Özilhan Trafik Kazası Geçirdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2026 - 17:59
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Motosiklet tutkusuyla bilinen iş insanı İzzet Özilhan'dan sevenlerini korkutan haber geldi. 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl Yasemin Ergene'yle noktalayan Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan ünlü iş insanı bacağından ameliyata alındığı ve operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken gözler, boşanırken 'Dost kalacağız' mesajı veren eski eşi Yasemin Ergene'ye çevrildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İzzet Özilhan'ı iş dünyasından tanıyanlar kadar, Yasemin Ergene'yle yaşadığı ve bir döneme damga vuran aşk hikayesiyle hatırlayanlar da oldukça fazla.

İzzet Özilhan'ı iş dünyasından tanıyanlar kadar, Yasemin Ergene'yle yaşadığı ve bir döneme damga vuran aşk hikayesiyle hatırlayanlar da oldukça fazla.

Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri. Fakat magazin dünyasının radarına asıl girişi, dönemin en popüler oyuncularından Yasemin Ergene'yle yaşadığı aşkla olmuştu.

'Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalarımıza kazınan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın yolları, Ergene'nin kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kesişmişti. Kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüşen bu aşk, o yılların en çok konuşulan birlikteliklerinden biri olmuş; çift 16 Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu.

Evliliğin ardından oyunculuğu bırakarak gözlerden daha uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yasemin Ergene, 2012 yılında ilk kızları Emine'yi, 2013 yılında ise ikinci kızları Ela'yı dünyaya getirdi.

Yıllarca cemiyet hayatının en gözde ve en sağlam çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın evliliği zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelse de ikili uzun süre yoluna beraber devam etti.

Ta ki 14 yıllık evlilik geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde sona erene kadar...

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın yıllarca süren evliliği, Eylül 2025'te tek celsede noktalandı.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın yıllarca süren evliliği, Eylül 2025'te tek celsede noktalandı.

Uzun süredir haklarında ayrılık iddiaları dolaşan çift, bu kez söylentileri yalanlamadı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 3 Eylül 2025'te anlaşmalı olarak boşandı ve 14 yıllık evlilik resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından açıklama yapan Yasemin Ergene, ayrılığın arkasında ihanet ya da aldatma olmadığının özellikle altını çizmişti. İzzet Özilhan'la yollarını ayırsalar da iki çocukları nedeniyle ebeveynlik sorumluluklarını uyum içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini belirten Ergene, ayrılık sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ardından Yasemin Özilhan dönemi de hızlı bir şekilde kapandı. Özilhan soyadını bırakarak yeniden Yasemin Ergene adına dönen ünlü isim, yıllar önce rafa kaldırdığı oyunculuk kariyerine de geri dönüş sinyalleri verdi. Önümüzdeki haftalarda merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisinde yer alacağı ortaya çıkmıştı. 14 yıllık evliliğin ardından Yasemin Ergene kendi hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Hatta geçtiğimiz günlerde özel hayatında da yeni bir başlangıç yaptığı, yeni sevgilisiyle aşk yaşamaya başladığı haberleriyle gündeme geldi.

İzzet Özilhan cephesinden ise uzun süre özel hayatına dair dikkat çeken bir gelişme gelmemişti.

Motosiklet tutkusuyla bilinen İzzet Özilhan'ın ciddi bir trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

Motosiklet tutkusuyla bilinen İzzet Özilhan'ın ciddi bir trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

Motosikletlere olan ilgisi yakın çevresi tarafından zaten bilinen Özilhan'ın bu tutkusu öyle büyük ki, evinin salonunda dekor olarak sergilediği bir motosikleti olduğu dahi biliniyordu. 

Edinilen bilgilere göre İzzet Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Özilhan'ın bacağından ağır bir şekilde yaralandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Neyse ki operasyon başarılı geçti ve Özilhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Tedavisi hastanede devam eden Özilhan'ın bir süre daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilerek iyileşme sürecine evinde devam etmesi bekleniyor.

Bu korkutucu süreçte ailesi de Özilhan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan'ın dönüşümlü olarak hastanede refakat ettiği öğrenildi. Kaza haberinin duyulmasıyla beraber magazin cephesinde gözlerin çevrildiği isim ise haliyle eski eşi Yasemin Ergene oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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