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Melek Mosso Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi: Yabancı Damat Dikkat Çekti!

Melek Mosso Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi: Yabancı Damat Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2026 - 17:08
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Serkan Sağdıç'la olaylı bir sürecin ardından evliliğini noktalayan Melek Mosso, uzun süredir özel hayatında kimseyle anılmıyordu. Boşanmanın ardından aşk defterini kapattığını düşündüğümüz ünlü şarkıcının gönlü bu kez sınırları aştı. Mosso, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. 

Keyfinin oldukça yerinde olduğu görülen şarkıcının yanındaki gizemli beyefendinin kimliği de kısa sürede ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güçlü sesi, kendine has yorumu ve sahnedeki dobra tavırlarıyla Melek Mosso, son yıllarda müzik dünyasının en sevilen kadın vokallerinden biri olmayı başardı.

Güçlü sesi, kendine has yorumu ve sahnedeki dobra tavırlarıyla Melek Mosso, son yıllarda müzik dünyasının en sevilen kadın vokallerinden biri olmayı başardı.

Müzikle aslında çok küçük yaşlardan beri iç içe olan Melek Mosso'nun geniş kitlelerle tanışması ise 2010'ların sonlarına denk gelmişti. Üniversite yıllarında koristlik ve solistlik yapan, İstanbul'a geldikten sonra Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında müzik yapan Mosso'nun hayatındaki asıl kırılma noktalarından biri Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısına yaptığı yorum olmuştu. YouTube'da milyonlara ulaşan performansı, o güçlü sesin çok daha geniş bir kitle tarafından keşfedilmesini sağlamıştı.

Ardından No.1 ile seslendirdiği ve Çukur'da da kullanılan 'Hiç Işık Yok' geldi. 'Kedi', 'Keklik Gibi', 'Hayatım Kaymış', 'İlletim', 'Yıllar Affetmez' derken Melek Mosso artık yalnızca coverlarıyla dikkat çeken bir isim değil, kendi şarkıları ve yorumuyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinmiş bir sanatçıya dönüştü. 

Tabii Mosso'yu bu kadar sevdiren tek şey sesi olmadı. Kendine has tarzı, sahnedeki enerjisi, lafını sakınmayan açıklamaları ve zaman zaman oldukça eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının radarından hiç çıkmadı.

Özel hayatında ise geçtiğimiz yıl epey hüzünlü bir dönemden geçmişti.

Özel hayatında ise geçtiğimiz yıl epey hüzünlü bir dönemden geçmişti.

Melek Mosso'nun Serkan Sağdıç'la büyük bir aşkla başlayan ilişkisi ne yazık ki mutlu sonla bitmedi. Melek Mosso ile model ve oyuncu Serkan Sağdıç'ın yolları, Sağdıç'ın şarkıcının 'Kirpiklerin' klibinde rol almasıyla kesişmişti. Kısa süre içerisinde aşka dönüşen birliktelik yaklaşık üç yıl devam etmiş, çift 2023 yılında Mersin'de düzenlenen nikahla dünyaevine girmişti.

Fakat evliliğin ilerleyen dönemlerinde ayrılık iddiaları çiftin peşini bırakmamaya başladı. 2024'ün sonunda birbirlerini sosyal medyada takipten çıkmaları ve beraber çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları ilk büyük krizin işareti olmuştu. Mosso o günlerde 'Durumlar biraz karışık. Biz de ne olacağını bilmiyoruz' diyerek sorun yaşadıklarını gizlememişti. İkili daha sonra barışmış, hatta ikinci balayı tadında bir Uzak Doğu tatiline çıkmıştı. Ancak o barış uzun ömürlü olmadı.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, Ekim 2025'te yaptıkları ortak açıklamayla fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini duyurdu. 17 Ekim'de görülen davada çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı; birbirlerinden nafaka, tazminat veya mal paylaşımına ilişkin herhangi bir talepte bulunmadıkları da öğrenildi.

Büyük bir aşkla başlayan ilişkinin iki yıllık evliliğin ardından sona ermesi Mosso'yu da haliyle etkilemişti. Ayrılığın ardından özel hayatını gözlerden uzak tutan şarkıcıdan uzun süre yeni bir aşk haberi gelmedi. Yani kendisini bir süredir sahnelerde bol bol görsek de aşk defteri epey sessizdi.

Ta ki düne kadar!

Melek Mosso belli ki aşka kapılarını yeniden açmaya karar vermiş. Üstelik bu sefer gönlü sınırları da aşmış!

Geçtiğimiz akşam Gece Muhabiri kameralarına yakalanan Melek Mosso, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. Birlikte yürürken objektiflere takılan çiftin keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülürken Mosso'nun sevgilisine attığı bakışlar da gözlerden kaçmadı. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Mosso'nun yanındaki beyefendinin kim olduğu da kısa sürede merak konusu oldu.

Ve yabancı damat adayımızın kim olduğu da kısa süre içinde ortaya çıktı!

Melek Mosso'nun yeni sevgilisinin adının Jose Miguel Gonzalez Iglesias olduğu ve İspanyol olduğu öğrenildi. Gonzalez'in yaşı ve mesleği gibi detaylar konusunda ise şu an için doğrulanmış net bilgiler bulunmuyor.

Olaylı ve kendisi için de yorucu geçen bir boşanmanın ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Melek Mosso'nun yeniden aşık olması elbette güzel haber. Üstelik görüntülerden anladığımız kadarıyla keyfi de gayet yerinde, bakışları da pek bir aşık! Melek Mosso'nun gönlü bu kez İspanya'ya kadar uzanmış.

Melek Mosso'nun gönlü bu kez İspanya'ya kadar uzandı! Hatta ilk paylaşım da taze çıktı, daha birkaç dakika önce geldi...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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