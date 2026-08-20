Melek Mosso Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi: Yabancı Damat Dikkat Çekti!
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Serkan Sağdıç'la olaylı bir sürecin ardından evliliğini noktalayan Melek Mosso, uzun süredir özel hayatında kimseyle anılmıyordu. Boşanmanın ardından aşk defterini kapattığını düşündüğümüz ünlü şarkıcının gönlü bu kez sınırları aştı. Mosso, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.
Keyfinin oldukça yerinde olduğu görülen şarkıcının yanındaki gizemli beyefendinin kimliği de kısa sürede ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güçlü sesi, kendine has yorumu ve sahnedeki dobra tavırlarıyla Melek Mosso, son yıllarda müzik dünyasının en sevilen kadın vokallerinden biri olmayı başardı.
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Özel hayatında ise geçtiğimiz yıl epey hüzünlü bir dönemden geçmişti.
Melek Mosso belli ki aşka kapılarını yeniden açmaya karar vermiş. Üstelik bu sefer gönlü sınırları da aşmış!
Melek Mosso'nun gönlü bu kez İspanya'ya kadar uzandı! Hatta ilk paylaşım da taze çıktı, daha birkaç dakika önce geldi...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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