Melek Mosso Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi: Yabancı Damat Dikkat Çekti!

Müzikle aslında çok küçük yaşlardan beri iç içe olan Melek Mosso'nun geniş kitlelerle tanışması ise 2010'ların sonlarına denk gelmişti. Üniversite yıllarında koristlik ve solistlik yapan, İstanbul'a geldikten sonra Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında müzik yapan Mosso'nun hayatındaki asıl kırılma noktalarından biri Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısına yaptığı yorum olmuştu. YouTube'da milyonlara ulaşan performansı, o güçlü sesin çok daha geniş bir kitle tarafından keşfedilmesini sağlamıştı.

Ardından No.1 ile seslendirdiği ve Çukur'da da kullanılan 'Hiç Işık Yok' geldi. 'Kedi', 'Keklik Gibi', 'Hayatım Kaymış', 'İlletim', 'Yıllar Affetmez' derken Melek Mosso artık yalnızca coverlarıyla dikkat çeken bir isim değil, kendi şarkıları ve yorumuyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinmiş bir sanatçıya dönüştü.

Tabii Mosso'yu bu kadar sevdiren tek şey sesi olmadı. Kendine has tarzı, sahnedeki enerjisi, lafını sakınmayan açıklamaları ve zaman zaman oldukça eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının radarından hiç çıkmadı.