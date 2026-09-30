Çığ Köye İnmesin Diye Dağa Dev Bir "A" Yaptılar
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İzlanda'nın kuzeybatısındaki küçük Flateyri köyünün üzerindeki dağ yamacında, havadan bakıldığında dev bir 'A' harfini andıran toprak setler yükseliyor. 1995'te 20 kişinin hayatını kaybettiği çığın ardından yapılan bu setler, o günden beri köye inen çığları denize yönlendiriyor.
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Köyde 20 kişinin öldüğü 1995 çığının ardından dağın yamacına iki dev set yapıldı
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Setler çığları defalarca denize yönlendirdi ama 2020'de çığın bir kısmı üstlerinden aştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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