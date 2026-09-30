article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çığ Köye İnmesin Diye Dağa Dev Bir "A" Yaptılar

Çığ Köye İnmesin Diye Dağa Dev Bir "A" Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 18:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İzlanda'nın kuzeybatısındaki küçük Flateyri köyünün üzerindeki dağ yamacında, havadan bakıldığında dev bir 'A' harfini andıran toprak setler yükseliyor. 1995'te 20 kişinin hayatını kaybettiği çığın ardından yapılan bu setler, o günden beri köye inen çığları denize yönlendiriyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köyde 20 kişinin öldüğü 1995 çığının ardından dağın yamacına iki dev set yapıldı

Köyde 20 kişinin öldüğü 1995 çığının ardından dağın yamacına iki dev set yapıldı

Önundarfjörður kıyısındaki Flateyri, üzerindeki Skollahvilft ve Innra-Bæjargil adlı iki vadiden inen çığlar nedeniyle yüksek risk taşıyan bir yerleşim. 26 Ekim 1995'te Skollahvilft'ten kopan büyük bir çığ köyün bir bölümünü vurdu ve 20 kişi hayatını kaybetti. Daha önce Innra-Bæjargil'den inen çığlar da evlere ulaşmış ama can kaybına yol açmamıştı.

Felaketin ardından mühendislik şirketi Verkís, köyü korumak için bir sistem tasarladı. 1996-1999 yılları arasında yapılan sistem, 15 ila 20 metre yüksekliğinde ve 600 metre uzunluğunda iki yönlendirme seti ile bunların arasında 10 metre yüksekliğinde, 350 metre uzunluğunda bir tutma setinden oluşuyor. Dağın yamacında kama gibi birleşen iki set, havadan bakıldığında dev bir 'A' harfini andırıyor.

Setler, iki yanlarındaki araziden alınan toprakla yapıldı. Toplam dolgu hacmi 650 bin metreküpü bulan setlerin dış yüzleri, çığa karşı etkilerini artırmak ve kullanılan malzeme miktarını azaltmak için oldukça dik yapıldı.

Setler çığları defalarca denize yönlendirdi ama 2020'de çığın bir kısmı üstlerinden aştı

Setler çığları defalarca denize yönlendirdi ama 2020'de çığın bir kısmı üstlerinden aştı

Setler, yapımlarının hemen ardından işe yaradı. Şubat 1999'da Skollahvilft'ten kopan büyük bir çığ içteki sete çarpıp onun boyunca denize kadar aktı; Mart 2000'de Innra-Bæjargil'den inen bir çığ da dıştaki seti izleyerek denize ulaştı. Setler olmasaydı iki çığın da köyün 1995 öncesindeki sınırlarına ulaşacağı düşünülüyor.

14 Ocak 2020 akşamı Flateyri'ye biri Skollahvilft'ten, diğeri Innra-Bæjargil'den olmak üzere iki büyük çığ daha indi. Setler iki çığı da denize yönlendirdi, ancak çığların bir kısmı setlerin üzerinden aşarak geçti.

Bunun üzerine çığ komitesi, savunmaların nasıl iyileştirilebileceğini incelemesi için yeniden Verkís ile çalıştı. Önerilen iyileştirmeler arasında setlerin üstüne üç sıra koni yapılması, aradaki tutma setinin yükseltilmesi, limanı korumak için alçak ama dik yeni bir set, Eyrarfjall dağına yaklaşık 2 kilometrelik kar tutma ızgaraları ve riskli bölgedeki evlerin yamaca bakan pencere ve kapılarının güçlendirilmesi yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın