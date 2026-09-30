Çığ Köye İnmesin Diye Dağa Dev Bir "A" Yaptılar

Önundarfjörður kıyısındaki Flateyri, üzerindeki Skollahvilft ve Innra-Bæjargil adlı iki vadiden inen çığlar nedeniyle yüksek risk taşıyan bir yerleşim. 26 Ekim 1995'te Skollahvilft'ten kopan büyük bir çığ köyün bir bölümünü vurdu ve 20 kişi hayatını kaybetti. Daha önce Innra-Bæjargil'den inen çığlar da evlere ulaşmış ama can kaybına yol açmamıştı.

Felaketin ardından mühendislik şirketi Verkís, köyü korumak için bir sistem tasarladı. 1996-1999 yılları arasında yapılan sistem, 15 ila 20 metre yüksekliğinde ve 600 metre uzunluğunda iki yönlendirme seti ile bunların arasında 10 metre yüksekliğinde, 350 metre uzunluğunda bir tutma setinden oluşuyor. Dağın yamacında kama gibi birleşen iki set, havadan bakıldığında dev bir 'A' harfini andırıyor.

Setler, iki yanlarındaki araziden alınan toprakla yapıldı. Toplam dolgu hacmi 650 bin metreküpü bulan setlerin dış yüzleri, çığa karşı etkilerini artırmak ve kullanılan malzeme miktarını azaltmak için oldukça dik yapıldı.