Baraj Suyu Yükselince Çareyi Etrafına Duvar Örmekte Buldular: Bina Ortada Kaldı
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Shibaozhai Pagodası 1819'da tamamlanan Çin'in en yüksek ahşap yapısı
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Etrafına örülen dev duvar pagodayı bir adaya dönüştürdü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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