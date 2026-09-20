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Baraj Suyu Yükselince Çareyi Etrafına Duvar Örmekte Buldular: Bina Ortada Kaldı

Baraj Suyu Yükselince Çareyi Etrafına Duvar Örmekte Buldular: Bina Ortada Kaldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 10:01
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Çin'in Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı, rezervuar suları yükseldikçe pek çok tarihi yapıyı su altında bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Yüzyıllar önce inşa edilen Shibaozhai Pagodası için çare ise yapının etrafını devasa bir duvarla çevirmekte bulundu.

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Shibaozhai Pagodası 1819'da tamamlanan Çin'in en yüksek ahşap yapısı

Shibaozhai Pagodası 1819'da tamamlanan Çin'in en yüksek ahşap yapısı

Ming İmparatoru Wan Li döneminde inşa edilen Shibaozhai, Yangtze Nehri kıyısındaki Zhong ilçesinde yer alıyor. 12 katlı pagoda 1819'da tamamlandı ve 56 metre yükseklikle Çin'in en yüksek ahşap yapısı unvanını taşıyor.

2003 yılında Üç Boğaz Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla, yükselen rezervuar suları pagodanın temelini su altında bırakma tehlikesi yarattı.

Bu tehlike karşısında yetkililer, yapıyı 'Üç Boğaz Rezervuarı Kültürel Miras Koruma Projesi' kapsamına aldı ve acil bir koruma çalışması başlattı.

Etrafına örülen dev duvar pagodayı bir adaya dönüştürdü

Etrafına örülen dev duvar pagodayı bir adaya dönüştürdü

2005 yılında başlayan koruma projesinde pagodanın çevresine 800 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde bir set inşa edildi; setin 30 metresi yer altında, 20 metresi ise yer üstünde kaldı.

Yaklaşık 4 yıl süren ve 110 milyon yuana mal olan bu çalışma sayesinde Shibaozhai, yükselen göl suyunun ortasında beton bir setle çevrili bir adaya dönüştü.

Benzer bir koruma yöntemi Zhang Fei Tapınağı için de uygulandı; tapınak taş taş sökülerek daha yüksek bir noktada yeniden inşa edildi. Baraj projesi genelinde su seviyesi 175,1 metreye ulaştı, 1 milyondan fazla insan yerinden edildi ve yaklaşık 1.000 kilometrekarelik bir alan sular altında kaldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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