Baraj Suyu Yükselince Çareyi Etrafına Duvar Örmekte Buldular: Bina Ortada Kaldı

2005 yılında başlayan koruma projesinde pagodanın çevresine 800 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde bir set inşa edildi; setin 30 metresi yer altında, 20 metresi ise yer üstünde kaldı.

Yaklaşık 4 yıl süren ve 110 milyon yuana mal olan bu çalışma sayesinde Shibaozhai, yükselen göl suyunun ortasında beton bir setle çevrili bir adaya dönüştü.

Benzer bir koruma yöntemi Zhang Fei Tapınağı için de uygulandı; tapınak taş taş sökülerek daha yüksek bir noktada yeniden inşa edildi. Baraj projesi genelinde su seviyesi 175,1 metreye ulaştı, 1 milyondan fazla insan yerinden edildi ve yaklaşık 1.000 kilometrekarelik bir alan sular altında kaldı.