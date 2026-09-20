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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
20.09.2026 - 10:40
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Sezonun öne çıkan triko ve pantolonlarından mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik aparatlara, şarjlı dekoratif aydınlatmalardan cilt bakımı ürünlerine kadar son günlerin en çok sipariş edilen, elden ele dolaşan favorilerini derledik. İşte bu hafta herkesin sepetine attığı en popüler ürünler:

Bu içerik 20.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml cilt bakımının açık ara lideri!

Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml cilt bakımının açık ara lideri!

Hassas ciltleri yatıştırarak kurutmadan temizleyen aile boyu kült temizleme jeli; Bioderma'daki %30'a varan indirimle 1.579 TL yerine 1.099 TL'ye gerileyerek haftanın en çok satan dermokozmetik ürünü oldu.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Yüz Temizleme Jeli 500 ml

Levi's ikonik parçalarında '3 Al 2 Öde' fırsatı çok sevildi.

Levi's ikonik parçalarında '3 Al 2 Öde' fırsatı çok sevildi.

Jeanlerden logolu tişörtlere ve denim gömleklere kadar gardırobunu yenilemek isteyenlerin sepette bir ürünü bedavaya getirdiği Levi's kampanyası, haftanın en yoğun ilgi gören giyim fırsatı.

Levi's Seçili Koleksiyon (3 Al 2 Öde)

Columbia Basic erkek tişört sepette %50 indirimle açık ara önde!

Columbia Basic erkek tişört sepette %50 indirimle açık ara önde!

Minimal logo detayı, nefes alan kaliteli pamuk dokusu ve outdoor rahatlığıyla sepette yarı fiyatına inen Columbia tişört, haftanın en hızlı tükenen spor giyim ürünleri arasına girdi.

Columbia Erkek Basic Logo Tişört 

Bu haftanın en çok ilgi gören ofis ürününü bulduk.

Bu haftanın en çok ilgi gören ofis ürününü bulduk.

Masa başında uzun saatler çalışanların ve oyuncuların kol/bilek ağrılarını önleyen, masaya kolayca monte edilen ergonomik destek aparatı bu haftanın en çok ilgi gören ofis yardımcısı.

Ayarlanabilir Masa Sandalye Kol Dirsek Dayama Pedi Desteği

Hareket sensörlü kablosuz ultra slim LED gece lambası viral oldu!

Hareket sensörlü kablosuz ultra slim LED gece lambası viral oldu!

Gardırop içi, dolap altı ve merdivenler için priz derdi olmadan çalışan, 3 renk modlu ve parlaklık ayarlı incecik yapısıyla son 365 günün en düşük fiyatı olan 300 TL'ye inerek sepet rekoru kırdı.

Hareket Sensörlü 3 Modlu Şarjlı Ultra Slim LED Gece Lambası

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Onvec Smart Tag Compact ile eşyalarını kaybetmek tarihe karışıyor!

Onvec Smart Tag Compact ile eşyalarını kaybetmek tarihe karışıyor!

Anahtarlık, çanta ve cüzdanlara kolayca takılan kompakt siyah tasarımı ve anlık konum takibi sağlayan pratikliğiyle haftanın en çok satan teknolojik aksesuarı.

Onvec Smart Tag Compact Akıllı Takip Cihazı Siyah

Whey Protein lansmana özel Almond Coffee aromasıyla fitness dünyasını fethetti!

Whey Protein lansmana özel Almond Coffee aromasıyla fitness dünyasını fethetti!

Kahve ve bademin benzersiz uyumunu yüksek kaliteli proteinle buluşturan yeni lansman serisi, 1.299 TL yerine 899 TL'lik özel fiyatıyla bu hafta sporcuların sepetlerini doldurdu.

Whey Protein Almond Coffee Lansman Paketi

Robeve şarjlı dokunmatik metal masa lambası kafe şıklığını evlere taşıdı!

Robeve şarjlı dokunmatik metal masa lambası kafe şıklığını evlere taşıdı!

Bronz-kırmızı tonu, kablosuz şarjlı kullanımı ve dokunmatik 3 renk ışık moduyla çalışma masalarından yemek köşelerine kadar dekorasyon tutkunlarının bu hafta en çok sipariş ettiği parça 319 TL.

Robeve Şarjlı Dokunmatik Metal Masa Lambası Bronz Red

DeFacto regular fit bisiklet yaka triko kazakla sonbaharın en çok satan trikosu!

DeFacto regular fit bisiklet yaka triko kazakla sonbaharın en çok satan trikosu!

DeFacto Regular Fit Bisiklet Yaka Triko Kazak

D'S Damat kolay ütülenebilir pamuklu haki Oxford gömlek erkeklerin gözdesi!

D'S Damat kolay ütülenebilir pamuklu haki Oxford gömlek erkeklerin gözdesi!

Kırışmaya dirençli dokusu, şık düğmeli yakası ve modern haki rengiyle dikkat çeken model; net %30 indirime ek 900 TL'ye 300 TL fırsatıyla sepette 909,30 TL'ye düşerek haftanın en çok satan giyim parçası oldu.

D'S Damat Slim Fit Haki Oxford Düğmeli Yaka Pamuklu Gömlek

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Karaca Mutfaksever buz çözücü kesme tahtası mutfakların kurtarıcısı oldu!

Karaca Mutfaksever buz çözücü kesme tahtası mutfakların kurtarıcısı oldu!

Donmuş et ve gıdaların buzunu dakikalar içinde hızlıca çözen özel defrozlu yüzeyi ve 35 cm kullanışlı boyutuyla bu hafta yemek hazırlıklarını hızlandırmak isteyenlerin bir numaralı tercihi Premium ile 999 TL.

Karaca Mutfaksever Defrozlu Buz Çözücü Kesme Tahtası (35 cm)

PAEN Premium unisex sweatshirt hediyesiyle birlikte kapışıldı!

PAEN Premium unisex sweatshirt hediyesiyle birlikte kapışıldı!

Dökümlü rahat kalıbı ve kaliteli pamuk dokusuyla sepette 1.999,00 TL yerine 999,50 TL'ye inen bu sweatshirt, siparişlerdeki ücretsiz basic tişört hediyesi ve ek indirim sağlayan 'onedio60' koduyla haftanın favorisi oldu.

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

Penti yüksek bel geniş paça siyah pantolon gardıropların yeni jokeri!

Penti yüksek bel geniş paça siyah pantolon gardıropların yeni jokeri!

Vücudu toparlayan yüksek beli, dökümlü geniş paça kesimi ve çabasız şıklığıyla hem evde hem dışarıda konfor arayan kadınların bu hafta kapış kapış aldığı popüler model. 

Sepete özel 1.499,99 TL yerine 899,99 TL.

Penti Siyah Yüksek Bel Geniş Paça Pantolon

Harry Potter lisanslı Platform 9¾ çinko alaşımlı anahtarlık hayranların favorisi!

Harry Potter lisanslı Platform 9¾ çinko alaşımlı anahtarlık hayranların favorisi!

Dayanıklı metal dökümü, ikonik Platform 9¾ kabartması ve Miniso'da geçerli Onedio koduyla (1.500 TL üzerine 250 TL indirim) çantaları süsleyen haftanın en popüler koleksiyon ürünü.

Miniso Lisanslı Harry Potter Platform 9¾ Metal Anahtarlık

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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