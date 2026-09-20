Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın Çok Satan Ürünleri

Sezonun öne çıkan triko ve pantolonlarından mutfakta hayatı kolaylaştıran pratik aparatlara, şarjlı dekoratif aydınlatmalardan cilt bakımı ürünlerine kadar son günlerin en çok sipariş edilen, elden ele dolaşan favorilerini derledik. İşte bu hafta herkesin sepetine attığı en popüler ürünler:

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