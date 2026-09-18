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19 - 25 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 19 - 25 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.09.2026 - 18:26
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19 - 25 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Eylül 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Kebir Tereyağı 500 g 385 TL

Kebir Tereyağı 500 g 385 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 169,50 TL

  • Sütaş / Torku Ayran 2,5 L 109,50 TL

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 289 TL

  • İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 315 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 199,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 225 TL

  • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179,50 TL

  • Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g 159,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 g 199 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri (Tahinli Susamlı / Tereyağlı Çörek Otlu / Süt Kaymaklı) 400-500 g 85 TL

  • Cipso Tube Sade Patates Cipsi 160 g 79 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 3 L 97,50 TL

  • Doğuş Siyah Çay 1 KG 289 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 KG 159,50 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 KG 159,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak Küp Şeker 1 KG 59,50 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 g 114,50 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 249 TL

  • Bingo Toz Deterjan 10 KG 449 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 299 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 129 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 L 169 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 84,90 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 279,90 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 139 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 72,50 TL

  • Signal ÇKK Diş Macunu 100 ml 39,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Namet Dana Kangal Sucuk 450 g 299,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 450 g 299,50 TL

  • Nestlé Çikolata Çeşitleri 60 g (Beyaz / Bitter / Bol Sütlü) 39,50 TL

  • Nestlé Fındıklı Çikolata 60 g 39,50 TL

  • Papia 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li (İnova / BioCare) 119 TL

Eti Popkek Çeşitleri 60 g 11,75 TL

Eti Popkek Çeşitleri 60 g 11,75 TL

  • Eti Browni Intense Çeşitleri 35-50 g 19,50 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 142 g 47 TL

  • Eti Karam Gurme Çikolatalı Gofret 50 g 23,50 TL

  • Eti Browni Gold Çikolata Soslu Kek 9x20 g 55 TL

  • Eti Bidolu Yer Fıstıklı Gofret 81 g 32 TL

  • Eti Çikolatalı Gofret 29 g 12 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Bisküvi 100 g 20 TL

  • Eti Cin Bisküvi 13x25 g 55 TL

  • Eti Maximus Loading Bar 50 g 17,50 TL

  • Eti Canga Bar Çeşitleri 45 g 19,50 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 KG 159,50 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 114 g 31,50 TL

  • Eti Benim'O Kombo Gofret 56 g 22 TL

  • Eti Crax Kraker Çeşitleri 50 g 15,50 TL

  • Eti Puf Marshmallowlu Bisküvi 18 g 4,75 TL

  • Eti Süt Burger 35 g 16,75 TL

  • Eti Nero Kremalı Bisküvi 4x110 g 87,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 g 79,50 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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