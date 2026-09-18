Valiz Arayanlara: BİM 25 Eylül 2026 Aktüel Kataloğu Giriyor!
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25 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
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English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Wexta Çocuk Valiz 999 TL
Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL
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