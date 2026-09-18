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Valiz Arayanlara: BİM 25 Eylül 2026 Aktüel Kataloğu Giriyor!

etiket Valiz Arayanlara: BİM 25 Eylül 2026 Aktüel Kataloğu Giriyor!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.09.2026 - 10:56
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25 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

  • Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL

  • Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL

  • Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL

  • Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL

  • Kahve / Moka Pot 269 TL

  • Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL

  • Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL

  • LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL

  • Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL

  • Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL

  • Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL

  • Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL

  • Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL

  • Renkli Gravürlü Borosilikat Sürahi 319 TL

  • Solingen Meyve / Sebze Bıçağı Seti 3'lü 119 TL

  • Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 109 TL

  • Benante Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 545 TL

  • Mutfak Bıçağı 109 TL

  • Kepçe / Kaşık Altlığı 39 TL

  • Okyanus Home Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 419 TL

  • Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 299 TL

  • Askı Seti 10'lu 45 TL

  • Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 45 TL

English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

  • English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

  • Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL

  • Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL

  • Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL

  • Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL

  • Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL

  • Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL

  • Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL

  • Desenli Sufle Kabı 39 TL

  • Gold Cook Love Mutfak Gereçleri 139 TL

  • Altın Rimli Cam Kase 3'lü 119 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 439 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 259 TL

  • Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 269 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 189 TL

  • Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Akasya Sunum Tabağı 199 TL

  • Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 269 TL

  • Boncuk Detaylı Cam Kase 3'lü 139 TL

  • Cam Şekerlik / Lokumluk 99 TL

  • Porselen Sufle Kabı 3'lü 119 TL

  • LAV Zoe Çay Seti 12 Parça 329 TL

  • Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 149 TL

  • Benante Desenli Cam Kesme Tablası 129 TL

  • Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 599 TL

Wexta Çocuk Valiz 999 TL

Wexta Çocuk Valiz 999 TL

  • Sevimli Canavarlar Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

  • Brillant Dijital Baskılı Halı 649 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 79 TL

  • Kopanakili Yastık Kılıfı 2'li 159 TL

  • Fitilli Pantolon Kadın (S/M, L/XL) 189 TL

  • Jogger Pantolon Erkek (S/M, L/XL) 419 TL

  • Kışlık Gömlek Erkek (M, L) 289 TL

  • Figürlü Soket Çorap Kadın 49 TL

  • Baskılı Oversize Sweatshirt (S/M, L/XL) 229 TL

  • Casilli Genç Kız Alıştırma Sütyen Külot Takımı 249 TL

  • Dagi Dantelli Kaşkorse Atlet Kadın (M, L, XL) 199 TL

  • Boxer Kadın 2'li 109 TL

  • Desenli Slip Kadın 3'lü (M, L, XL) 139 TL

Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL

Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL

  • Mini Ultra Keskin Makas 79 TL

  • Kesim Bıçağı 75 TL

  • Çift Uçlu Cımbız 39 TL

  • Ören Bayan Punch İğne 169 TL

  • Ören Bayan Punch İğne Seti 189 TL

  • Plastik Çıt Çıt Seti 149 TL

  • Puf İğnedenlik 69 TL

  • Çıtçıt Seti 29 TL

  • Tığ Çeşitleri 29 TL

  • Misinalı Şiş Çeşitleri 29 TL

  • Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL

  • Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı 29 TL

  • İşaret Kalemi 45 TL

  • Yuvarlak Cırt Bant 39 TL

  • Dikiş Makası 49 TL

  • Terzi Makası 39 TL

  • Örgü İlmek Ayracı 39 TL

  • Örgü Ayracı 29 TL

  • Klasik Toplu İğne 39 TL

  • Şiş Koruyucu 35 TL

  • Şiş Çeşitleri 39 TL

  • Perde Düğmesi Çeşitleri 25 TL

  • Dikiş İğnesi Çeşitleri 19 TL

  • İğne Seti Çeşitleri 21 TL

  • Mezura (~1,5 m) 25 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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