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Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde 80'ler Sahnesinde Tarkan Şarkısı Çalması Goygoya Neden Oldu!

Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde 80'ler Sahnesinde Tarkan Şarkısı Çalması Goygoya Neden Oldu!

Tarkan burak özçivit Goygoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 11:16
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Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizi, daha ilk günden sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk bölümde geçen bir sahne ise farklı bir sebeple gündeme geldi: Sahnede çalan Tarkan şarkısı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerinde atv ekranlarına geldi.

Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerinde atv ekranlarına geldi.

Kenan Kozan'ı Burak Özçivit'in, Leyla Breger'i ise Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı yapım, Almanya'da başlayan bir aşkın Adana'ya uzanmasını konu alıyor. Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay, Muharrem Türkseven ve Bahar Süer gibi isimlerin de yer aldığı geniş kadro, yayın öncesinden itibaren merakla takip edildi. Dizinin ilk bölümü atv'de ekrana geldiği andan itibaren sosyal medyada gündem oldu; oyuncuların performansı kadar dizinin genel atmosferi de izleyiciler tarafından uzun uzun konuşuldu.

Dizinin 1989 yılında geçen sahnesinde arka planda çalan Tarkan şarkısı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Dizinin 1989 yılında geçen sahnesinde arka planda çalan Tarkan şarkısı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İlk bölümde yer alan bir sahne, yayından kısa süre sonra sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı. Sahne 1989 yılında geçiyor; ancak sahnenin arka planında Tarkan'a ait bir şarkı duyuluyor. Oysa Tarkan'ın ilk solo albümü ancak 1992 yılında çıktı. Yani sahnenin geçtiği tarihte ortada henüz böyle bir şarkı yoktu. İzleyiciler bu ayrıntıyı fark edince durumu X'te esprili paylaşımlarla goygoya çevirdi.

Önce o sahneyi izleyelim:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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