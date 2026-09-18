Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde 80'ler Sahnesinde Tarkan Şarkısı Çalması Goygoya Neden Oldu!
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Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizi, daha ilk günden sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk bölümde geçen bir sahne ise farklı bir sebeple gündeme geldi: Sahnede çalan Tarkan şarkısı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
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Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerinde atv ekranlarına geldi.
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Dizinin 1989 yılında geçen sahnesinde arka planda çalan Tarkan şarkısı izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Önce o sahneyi izleyelim:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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