Güneşin Doğduğu Yer Dizisinde 80'ler Sahnesinde Tarkan Şarkısı Çalması Goygoya Neden Oldu!

Kenan Kozan'ı Burak Özçivit'in, Leyla Breger'i ise Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı yapım, Almanya'da başlayan bir aşkın Adana'ya uzanmasını konu alıyor. Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay, Muharrem Türkseven ve Bahar Süer gibi isimlerin de yer aldığı geniş kadro, yayın öncesinden itibaren merakla takip edildi. Dizinin ilk bölümü atv'de ekrana geldiği andan itibaren sosyal medyada gündem oldu; oyuncuların performansı kadar dizinin genel atmosferi de izleyiciler tarafından uzun uzun konuşuldu.