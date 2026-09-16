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Son Anda Ertelenmişti: Güneşin Doğduğu Yer'in Yayın Günü Belli Oldu

Son Anda Ertelenmişti: Güneşin Doğduğu Yer'in Yayın Günü Belli Oldu

burak özçivit Atv dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 13:40
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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, ekrana çıkmadan önce takviminde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. atv'nin yeni sezon iddialarından biri olan yapım, çekimlerin yetişmemesi yüzünden ilk belirlenen günden geri çekilmişti. Merakla beklenen dizi için resmi hesaptan paylaşılan yeni tanıtımla birlikte, kesinleşen yayın günü de ortaya çıktı.

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Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.

Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.

Yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin senaryosu Yıldız Tunç'a, yönetmenliği Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'ye ait. Kadroda Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan'ın yanı sıra Sibel Taşçıoğlu, Beyza Gümülcine, Görkem Sevindik ve Devrim Yakut gibi isimler yer alıyor. Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın hikayesini anlatan TİMSBİ Productions imzalı yapım, Adana'da resmi olarak çekimlere başlamıştı. atv, diziyi yeni sezonun en güçlü kozlarından biri olarak duyurmuştu.

Daha önce 10 Eylül'e planlanan ilk bölüm, çekim takviminin yetişmemesi nedeniyle son anda ertelenmişti.

Daha önce 10 Eylül'e planlanan ilk bölüm, çekim takviminin yetişmemesi nedeniyle son anda ertelenmişti.

Dizinin yayın tarihini ilk kez duyuran magazin muhabiri Birsen Altuntaş, çekimlerdeki gecikme nedeniyle planın değiştiğini yazmıştı. atv ile yapım ekibinin yaptığı yeni değerlendirmenin ardından, Güneşin Doğduğu Yer'in ilk bölümünün 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana geleceği kesinleşti. Yeni tarihle birlikte dizinin yıldız kadrosunu bir araya getiren resmi afişi de paylaşıldı.

Güneşin Doğduğu Yer Yayın Tarihi:

Paylaşılan üçüncü tanıtımda Kenan Kozan, "Ne seni, ne de çocuğumuzu asla bırakmam" sözleriyle dikkat çekti.

Paylaşılan üçüncü tanıtımda Kenan Kozan, "Ne seni, ne de çocuğumuzu asla bırakmam" sözleriyle dikkat çekti.

Dizinin resmi hesabından yayınlanan yeni tanıtım, Güneşin Doğduğu Yer'in dram dozunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hikaye Almanya'da başlayıp Adana'ya uzanıyor; Kenan'ın geçmişi, ailesi Kozanlar ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç mücadelesi merkeze oturuyor. Senaryoda aşkın yanı sıra intikam ve geçmişteki hesaplar da öne çıkıyor. 17 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarına gelecek yapım, yeni sezonun en çok konuşulan dizileri arasında gösteriliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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