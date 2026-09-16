Son Anda Ertelenmişti: Güneşin Doğduğu Yer'in Yayın Günü Belli Oldu
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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, ekrana çıkmadan önce takviminde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. atv'nin yeni sezon iddialarından biri olan yapım, çekimlerin yetişmemesi yüzünden ilk belirlenen günden geri çekilmişti. Merakla beklenen dizi için resmi hesaptan paylaşılan yeni tanıtımla birlikte, kesinleşen yayın günü de ortaya çıktı.
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Güneşin Doğduğu Yer, başrollerini Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı yeni sezon dizisi.
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Daha önce 10 Eylül'e planlanan ilk bölüm, çekim takviminin yetişmemesi nedeniyle son anda ertelenmişti.
Paylaşılan üçüncü tanıtımda Kenan Kozan, "Ne seni, ne de çocuğumuzu asla bırakmam" sözleriyle dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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