10 Eylül'de Başlayacaktı! Burak Özçivit'in Yeni Dizisi Güneşin Doğduğu Yer Ertelendi
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Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in ekran yolculuğu için plan değişti. Birsen Altuntaş'ın daha önce 10 Eylül olarak duyurduğu yayın tarihi, çekimlerin yetişmemesi nedeniyle 17 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Yeni tarihin açıklanmasıyla birlikte dizinin yıldız oyuncularını buluşturan afişi de yayınlandı.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.
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İşte Güneşin Doğduğu Yer'in afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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