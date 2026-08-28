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10 Eylül'de Başlayacaktı! Burak Özçivit'in Yeni Dizisi Güneşin Doğduğu Yer Ertelendi

10 Eylül'de Başlayacaktı! Burak Özçivit'in Yeni Dizisi Güneşin Doğduğu Yer Ertelendi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 20:46
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Burak Özçivit'in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in ekran yolculuğu için plan değişti. Birsen Altuntaş'ın daha önce 10 Eylül olarak duyurduğu yayın tarihi, çekimlerin yetişmemesi nedeniyle 17 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Yeni tarihin açıklanmasıyla birlikte dizinin yıldız oyuncularını buluşturan afişi de yayınlandı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi değişti.

Daha önce 10 Eylül'de ekrana geleceği belirtilen Güneşin Doğduğu Yer'in, çekimlerin yetişmemesi nedeniyle 17 Eylül Perşembe akşamına ertelendiği açıklandı. Birsen Altuntaş, dizinin yayın tarihini daha önce 10 Eylül olarak duyurmuştu. Ancak çekim takvimindeki gecikmenin ardından plan değişti ve Güneşin Doğduğu Yer'in ilk bölümünün 17 Eylül Perşembe günü ATV'de seyirciyle buluşacağı kesinleşti. Öte yandan yeni yayın tarihiyle birlikte dizinin afişi de yayınlandı.

İşte Güneşin Doğduğu Yer'in afişi:

İşte Güneşin Doğduğu Yer'in afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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