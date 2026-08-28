Seray Sever Yıllar Sonra Dünya Güzellerim'de Yaşananları Anlattı: "Ödeme Alamadık"

Programın çekim sürecinin oldukça yorucu geçtiğini söyleyen Seray Sever, iki çocuğuyla birlikte çekimlere katıldığını ve kendi cebinden de para harcadığını anlattı. Çekim saatlerinin zaman zaman gece yarısından sabaha kadar sürdüğünü belirten sunucu, setteki çalışma koşullarına da tepki gösterdi.

'Oraya iki çocukla gitmiş, emek vermiş, cebimden bir sürü para harcamışım. Ve çok yorucuydu çünkü gece 2'de set başlıyordu. 9'da başlayacak set, Bülent hanım hazırlansın diye 2'de başlıyordu. Sabah 5'e kadar çoluk çocuk perperişan… Buna rağmen işimi yaptım, seti tamamladım.'

Dünya Güzellerim Tatilde deneyiminin kendisini oldukça yorduğunu belirten Sever, program için 'çok ciddi anlamda bana tövbe ettiren bir işti' ifadelerini kullandı.

'Ama çok ciddi anlamda bana tövbe ettiren bir işti. Başta çok hevesli başlamıştım. Ben başta moderatör olarak girmiştim. Ondan sonra 'Hadi dörtlü olsun' dediler ama olmuyor. Orada mesela görüntülerde sadece bir kişiye photoshop yapılıyor, diğerleri daha kötü çıkıyor falan saçma sapan şeyler vardı yani. Olacak işler değil. Bir işin patronu yapımcıdır. Bitti. Yapımcı ne derse odur, yönetmen de yapımcının ekibidir. Yani ben öyle bir yapımcıydım. Hani benim bir oyuncum 'Ben güzel çıkacağım, sen kötü çıkacaksın' dediğinde o oyuncu o sette olamazdı, anlatabiliyor muyum? Biz öyle baktık bu işe, öyle de yürüdük.'