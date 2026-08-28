Seray Sever Yıllar Sonra Dünya Güzellerim'de Yaşananları Anlattı: "Ödeme Alamadık"
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Seray Sever, Dünya Güzellerim Tatilde'nin perde arkasında yaşananlara ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'la kamera karşısına geçen Sever, programdan ödeme alamadığını ve yapımcıyla davalarının sürdüğünü söyledi. Sever'in set hakkında anlattıkları da dikkat çekti.
KAYNAK: Yasemin Durna/ Sabah
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Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.
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"Bülent Ersoy hazırlansın diye gece 2'de başlıyorduk."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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