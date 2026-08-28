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Seray Sever Yıllar Sonra Dünya Güzellerim'de Yaşananları Anlattı: "Ödeme Alamadık"

Seray Sever Yıllar Sonra Dünya Güzellerim'de Yaşananları Anlattı: "Ödeme Alamadık"

Bülent Ersoy
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 19:51
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Seray Sever, Dünya Güzellerim Tatilde'nin perde arkasında yaşananlara ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'la kamera karşısına geçen Sever, programdan ödeme alamadığını ve yapımcıyla davalarının sürdüğünü söyledi. Sever'in set hakkında anlattıkları da dikkat çekti.

KAYNAK: Yasemin Durna/ Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.

Seray Sever, Dünya Güzellerim programı hakkında yıllar sonra çarpıcı iddialarda bulundu.

Seray Sever, Sabah'tan Yasemin Durna'ya verdiği röportajda Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'la birlikte yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Program için 40 gün çekim yaptıklarını anlatan Sever, projenin normalde 13 bölüm yayınlanmasının planlandığını ancak sette yaşanan olayların ardından televizyon macerasının kısa sürdüğünü söyledi. Sever'in anlatımına göre Bülent Ersoy'un makyözüyle sette yaşadığı ve basına da yansıyan olayın ardından kanal programı yayından kaldırdı. Seray Sever'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise programdan ödeme alamadığını ve yapımcıyla davalık olduğunu söylemesi oldu.

Sever, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'Hatta davalıyız şu an yapımcısıyla. Hiçbir şey alamadık. Diğer herkes ödeme almış. Hiçbir ödeme almadığımız için şu an davalarımız sürüyor.'

"Bülent Ersoy hazırlansın diye gece 2'de başlıyorduk."

"Bülent Ersoy hazırlansın diye gece 2'de başlıyorduk."

Programın çekim sürecinin oldukça yorucu geçtiğini söyleyen Seray Sever, iki çocuğuyla birlikte çekimlere katıldığını ve kendi cebinden de para harcadığını anlattı. Çekim saatlerinin zaman zaman gece yarısından sabaha kadar sürdüğünü belirten sunucu, setteki çalışma koşullarına da tepki gösterdi.

'Oraya iki çocukla gitmiş, emek vermiş, cebimden bir sürü para harcamışım. Ve çok yorucuydu çünkü gece 2'de set başlıyordu. 9'da başlayacak set, Bülent hanım hazırlansın diye 2'de başlıyordu. Sabah 5'e kadar çoluk çocuk perperişan… Buna rağmen işimi yaptım, seti tamamladım.'

Dünya Güzellerim Tatilde deneyiminin kendisini oldukça yorduğunu belirten Sever, program için 'çok ciddi anlamda bana tövbe ettiren bir işti' ifadelerini kullandı.

'Ama çok ciddi anlamda bana tövbe ettiren bir işti. Başta çok hevesli başlamıştım. Ben başta moderatör olarak girmiştim. Ondan sonra 'Hadi dörtlü olsun' dediler ama olmuyor. Orada mesela görüntülerde sadece bir kişiye photoshop yapılıyor, diğerleri daha kötü çıkıyor falan saçma sapan şeyler vardı yani. Olacak işler değil. Bir işin patronu yapımcıdır. Bitti. Yapımcı ne derse odur, yönetmen de yapımcının ekibidir. Yani ben öyle bir yapımcıydım. Hani benim bir oyuncum 'Ben güzel çıkacağım, sen kötü çıkacaksın' dediğinde o oyuncu o sette olamazdı, anlatabiliyor muyum? Biz öyle baktık bu işe, öyle de yürüdük.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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