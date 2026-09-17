"Yüzümde Botoks da Estetik de Yok" Diyen Hande Erçel'e Eski Hali Hatırlatıldı!
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Hande Erçel'in yıllar içinde geçirdiği değişim malum, uzun zamandır sosyal medyanın dilinde. Özellikle eski fotoğraflarıyla bugünkü hali sık sık yan yana getirilen güzel oyuncu, bu kez estetik konusunda oldukça net konuştu.
Yüzünde botoks ya da estetik olmadığını söyleyen Erçel'in açıklaması ise pek inandırıcı bulunmadı. Hande Erçel'in eski halini yeniden ortaya çıkaran sosyal medya kullanıcıları “Buna kim inanır?” demeden geçemedi. “Aynen ben de Messi'yim” diye goygoya vuranlar da çıkınca ortalık kısa sürede alevlendi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi magazin gündeminin herhalde en eskimeyen konularından biri.
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Yıllardır estetik iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bu kez oldukça net konuştu: "Yüzümde botoks ya da estetik yok."
Hande Erçel'in açıklamasına inanmayan sosyal medya kullanıcıları eski fotoğrafları ortaya çıkarınca yorumlar da birbirinden beter geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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