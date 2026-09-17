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"Yüzümde Botoks da Estetik de Yok" Diyen Hande Erçel'e Eski Hali Hatırlatıldı!

"Yüzümde Botoks da Estetik de Yok" Diyen Hande Erçel'e Eski Hali Hatırlatıldı!

Magazin Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 23:43
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Hande Erçel'in yıllar içinde geçirdiği değişim malum, uzun zamandır sosyal medyanın dilinde. Özellikle eski fotoğraflarıyla bugünkü hali sık sık yan yana getirilen güzel oyuncu, bu kez estetik konusunda oldukça net konuştu. 

Yüzünde botoks ya da estetik olmadığını söyleyen Erçel'in açıklaması ise pek inandırıcı bulunmadı. Hande Erçel'in eski halini yeniden ortaya çıkaran sosyal medya kullanıcıları “Buna kim inanır?” demeden geçemedi. “Aynen ben de Messi'yim” diye goygoya vuranlar da çıkınca ortalık kısa sürede alevlendi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi magazin gündeminin herhalde en eskimeyen konularından biri.

Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimi magazin gündeminin herhalde en eskimeyen konularından biri.

Kariyerine başladığı ilk yıllardan bugüne hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla hem de güzelliğiyle attığı hemen her adım olay olan Hande Erçel, özellikle görünümündeki değişim söz konusu olduğunda sosyal medyanın radarından pek kurtulamıyor.

Eski fotoğraflarıyla bugünkü hali sık sık yan yana getirilen Erçel'in yüzüne herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığı da yıllardır tartışılıyor. Burnundan yanaklarına, dudaklarından çene hattına kadar pek çok farklı estetik müdahale yaptırdığı iddia edildi; hatta zaman zaman estetik doktorlarının bile eski ve yeni fotoğrafları üzerinden yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Fakat bunların hiçbirini Hande Erçel'in yaptırdığı doğrulanmış işlemler gibi anlatamayız; yıllardır sosyal medyada dolaşan iddialardan bahsediyoruz.

Üstelik Erçel'in değişiminde yıllar içerisinde verdiği kiloların, makyajın, saç ve kaş stilinin değişmesinin de payı olabileceği sık sık konuşuldu. Kısacası Hande Erçel'in yüzü yıllardır sosyal medyanın büyüteç altında tuttuğu konulardan biri ama kendisi bu tartışmalara öyle bir cevap verdi ki mevzu bu kez bambaşka bir yerden alevlendi.

Yıllardır estetik iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bu kez oldukça net konuştu: "Yüzümde botoks ya da estetik yok."

Yıllardır estetik iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, bu kez oldukça net konuştu: "Yüzümde botoks ya da estetik yok."

Hande Erçel'in yüzündeki değişim hakkında yıllardır yapılan yorumlara rağmen böyle net bir açıklama gelince sosyal medyanın bunu sessiz sedasız karşılamasını beklemek zaten biraz fazla iyimser olurdu. 

Oyuncunun 'Yüzümde botoks ya da estetik yok' sözleri kısa sürede yayılırken, kullanıcıların yaptığı ilk şeylerden biri eski fotoğrafları yeniden ortaya çıkarmak oldu. Erçel'in kariyerinin ilk dönemlerinden karelerle bugünkü görüntüsünü yan yana koyan kullanıcıların büyük bölümü açıklamaya inanmadığını açık açık belli etti.

Burada altını çizmekte fayda var: Fotoğraflardaki değişim tek başına hangi işlemin yapıldığını ya da herhangi bir estetik müdahale olup olmadığını kanıtlamıyor. Ama sosyal medyanın derdi de zaten doktor raporu çıkarmak değildi. Hande'nin bu kadar net bir şekilde 'yok' demesi, yıllardır eski-yeni fotoğraflarını karşılaştıranların eline tam anlamıyla goygoy malzemesi verdi.

Ve tahmin edebileceğiniz üzere yorumların ayarı kısa sürede kaçtı. 😂

Hande Erçel'in açıklamasına inanmayan sosyal medya kullanıcıları eski fotoğrafları ortaya çıkarınca yorumlar da birbirinden beter geldi!

Hande Erçel'in açıklamasına inanmayan sosyal medya kullanıcıları eski fotoğrafları ortaya çıkarınca yorumlar da birbirinden beter geldi!

Bir tarafta Erçel'in yıllar önceki görüntülerini bugünkü haliyle yan yana koyup 'Buna kim inanır?' diye soranlar vardı, diğer tarafta açıklamayı duyduğu anda kendine yepyeni kimlikler seçenler... 😂

'Aynen ben de Messi'yim' minvalindeki yorumlar kısa sürede goygoyun dozunu yükseltirken, Hande Erçel'in yıllar içindeki değişimini hatırlatan kullanıcılar oyuncunun açıklamasına inanmakta epey zorlandı.

Kimileri değişimin yalnızca yıllar, kilo kaybı ve makyajla açıklanamayacağını savundu, kimileri eski fotoğrafları yeniden dolaşıma soktu, kimileri de estetik tartışmasına hiç girmeden doğrudan Hande'nin cümlesini tiye almayı tercih etti.

Sonuçta Hande Erçel yüzünde botoks ya da estetik olmadığını kendi ağzıyla söylüyor; sosyal medya ise belli ki bu açıklamayı kabul etmeye hiç niyetli değil. Biz hangi işlemi yaptırıp yaptırmadığını fotoğraflara bakarak bilemeyiz ama 'Yüzümde botoks ya da estetik yok' cümlesinin sosyal medyaya uzun süre yetecek kadar malzeme çıkardığı kesin.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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