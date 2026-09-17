"Yüzümde Botoks da Estetik de Yok" Diyen Hande Erçel'e Eski Hali Hatırlatıldı!

Kariyerine başladığı ilk yıllardan bugüne hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla hem de güzelliğiyle attığı hemen her adım olay olan Hande Erçel, özellikle görünümündeki değişim söz konusu olduğunda sosyal medyanın radarından pek kurtulamıyor.

Eski fotoğraflarıyla bugünkü hali sık sık yan yana getirilen Erçel'in yüzüne herhangi bir işlem yaptırıp yaptırmadığı da yıllardır tartışılıyor. Burnundan yanaklarına, dudaklarından çene hattına kadar pek çok farklı estetik müdahale yaptırdığı iddia edildi; hatta zaman zaman estetik doktorlarının bile eski ve yeni fotoğrafları üzerinden yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Fakat bunların hiçbirini Hande Erçel'in yaptırdığı doğrulanmış işlemler gibi anlatamayız; yıllardır sosyal medyada dolaşan iddialardan bahsediyoruz.

Üstelik Erçel'in değişiminde yıllar içerisinde verdiği kiloların, makyajın, saç ve kaş stilinin değişmesinin de payı olabileceği sık sık konuşuldu. Kısacası Hande Erçel'in yüzü yıllardır sosyal medyanın büyüteç altında tuttuğu konulardan biri ama kendisi bu tartışmalara öyle bir cevap verdi ki mevzu bu kez bambaşka bir yerden alevlendi.