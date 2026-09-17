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Hababam Sınıfı'nın İdealist Semra Hoca'sıydı: Semra Özdamar'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı'nın İdealist Semra Hoca'sıydı: Semra Özdamar'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 20:57
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Hababam Sınıfı denince aklımıza gelen onlarca unutulmaz karakterden biri de genç ve idealist Semra Hoca'ydı. İnek Şaban'ın aşk mektuplarından sınıfın bitmek bilmeyen oyunlarına kadar pek çok unutulmaz sahnede izlediğimiz Semra Hoca'ya Semra Özdamar hayat vermişti. 

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp yazarlığa yönelen Özdamar'ın gözlerden uzak geçen yılların ardından son hali de haliyle hep merak edildi. Fakat internette Semra Hoca'nın son hali diye paylaşılan fotoğraflar yıllardır başka bir isimle karıştırılıyordu. Şimdilerde ise Semra Özdamar'a ait olduğu iddia edilen bir kare yeniden karşımıza çıktı.

Gelin hem yıllardır süren o karışıklığa hem de Hababam'ın Semra Hoca'sına bir kez daha bakalım.

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Hababam Sınıfı'nın yeri hepimiz için ayrı. Aradan geçen onca yıla rağmen her denk geldiğimizde oturup izlediğimiz, repliklerini ezbere bilsek de aynı yerlerde güldüğümüz serinin Türk sinemasındaki yeri de tartışılmaz.

Hababam Sınıfı'nın yeri hepimiz için ayrı. Aradan geçen onca yıla rağmen her denk geldiğimizde oturup izlediğimiz, repliklerini ezbere bilsek de aynı yerlerde güldüğümüz serinin Türk sinemasındaki yeri de tartışılmaz.

Rıfat Ilgaz'ın kaleminden sinemaya taşınan Hababam Sınıfı'nı bu kadar özel yapan şeylerden biri de şüphesiz kadrosuydu. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen derken bugün her birini ayrı ayrı Türk sinemasının efsaneleri arasında andığımız isimleri aynı seride izledik.

Hababam Sınıfı hayatımıza yalnızca İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'yi, Damat Ferit'i ya da Hafize Ana'yı katmadı tabii. Mahmut Hoca'dan Badi Ekrem'e, Külyutmaz Hoca'dan Akil Hoca'ya birbirinden unutulmaz öğretmen karakterleri de yıllar boyunca hafızalarımızda yer etti. O öğretmenlerden biri de Semra Hoca'ydı.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da okula yeni gelen genç bir edebiyat öğretmeniydi Semra Hoca. Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü bahanesiyle onu kandırıp maça kaçmaları, İnek Şaban'ın sahte aşk mektuplarına kanıp Semra Hoca'ya aşık olduğunu sanması derken bu sahneler yıllardır unutulmadı. Sınıfın bitmek bilmeyen oyunları karşısında sabrının giderek zorlanması da karakteri bu kadar akılda kalıcı yapan detaylardandı. Hatta işler, öğrencilerin sınav kağıtlarına aşk mektupları yazmasının ardından Semra Hoca'nın istifanın eşiğine gelmesine kadar varmıştı.

Semra Hoca'ya hayat veren Semra Özdamar'ın kariyeri ise aslında tek bir rolle sınırlı değildi. 1956'da Bursa'da doğan Özdamar, sinemaya 1973'te Anadolu Ekspresi ile başlamış, ardından Arkadaş, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kara Çarşaflı Gelin, Bir Gün Mutlaka ve Güneşli Bataklık gibi yapımlarda rol almıştı. Kara Çarşaflı Gelin'deki performansıyla 1977 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de kazanan isim, ilerleyen yıllarda oyunculuktan uzaklaşıp yazarlığa yönelmişti. Özdamar, sinemadan sonra edebiyat dünyasında üretmeye devam etmişti.

Bunca yıl gözlerden uzak kalan Semra Özdamar'ın yıllar sonra nasıl göründüğü de haliyle hep merak edildi. Fakat iş Semra Hoca'nın "son hali" diye paylaşılan fotoğraflara gelince ortada yıllardır süren epey büyük bir karışıklık vardı.

Bunca yıl gözlerden uzak kalan Semra Özdamar'ın yıllar sonra nasıl göründüğü de haliyle hep merak edildi. Fakat iş Semra Hoca'nın "son hali" diye paylaşılan fotoğraflara gelince ortada yıllardır süren epey büyük bir karışıklık vardı.

İnternette Semra Özdamar'ın son hali diye arama yaptığınızda karşınıza çıkan fotoğraflardan bazılarındaki kişi aslında Semra Özdamar değil, Emine Sevgi Özdamar.

İsimlerinin benzerliği dışında iki ismin birbiriyle bir ilgisi yok. Emine Sevgi Özdamar, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan; oyunculuk, tiyatro ve yazarlık alanında çalışmalar yapan bambaşka bir isim. Fakat yıllar içinde Emine Sevgi Özdamar'a ait bazı fotoğraflar, Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sına hayat veren Semra Özdamar'ın yıllar sonraki haliymiş gibi paylaşılmaya başlanmış.

Üstelik bu karışıklık bir iki paylaşımla da sınırlı kalmamış. Farklı mecralarda aynı yanlış fotoğrafların tekrar tekrar kullanılmasıyla iki isim adeta birbirine karışmış ve Semra Hoca'nın son halini merak edenlerin karşısına yıllarca Emine Sevgi Özdamar'ın fotoğrafları çıkmış.

Yani yıllardır Semra Hoca'nın son hali diye gördüğünüz bazı karelerdeki kişinin aslında o olmama ihtimali değil, doğrudan başka bir Özdamar olma ihtimali varmış.

Peki yıllar sonra Semra Özdamar'a ait olduğu söylenen bir fotoğraf hiç mi yok? Var, fakat burada da küçük ama önemli bir detay var.

Peki yıllar sonra Semra Özdamar'a ait olduğu söylenen bir fotoğraf hiç mi yok? Var, fakat burada da küçük ama önemli bir detay var.

Son dönemde yukarıda gördüğünüz gözlüklü fotoğraf, Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sına hayat veren Semra Özdamar'ın yıllar sonraki hali olarak paylaşılmaya başlandı.

Fotoğraftaki kişinin Semra Özdamar olduğu iddia ediliyor ve kare pek çok yerde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat fotoğrafın ilk olarak nerede ve kim tarafından paylaşıldığına dair güvenilir bir kaynak bulunmadığı için görüntünün gerçekten Semra Özdamar'a ait olduğunu kesin bir şekilde doğrulamak mümkün değil.

Dolayısıyla yıllardır Emine Sevgi Özdamar'la yaşanan karışıklığı da göz önünde bulundurarak bu fotoğraf için kesin konuşmamakta fayda var.

Yine de Semra Özdamar'ın yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürmesi, haliyle Semra Hoca'yı yıllar sonra görebilme ihtimalini bile oldukça merak uyandırıcı hale getiriyor.

Bizim hafızamızda ise kendisi hala Hababam'ın karşısına büyük bir heyecanla çıkan, daha ilk öğretmenlik deneyiminde kendisini İnek Şaban'ın aşk mektuplarının ve sınıfın bitmek bilmeyen oyunlarının ortasında bulan genç Semra Hoca.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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