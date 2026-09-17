Hababam Sınıfı'nın İdealist Semra Hoca'sıydı: Semra Özdamar'ın Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı denince aklımıza gelen onlarca unutulmaz karakterden biri de genç ve idealist Semra Hoca'ydı. İnek Şaban'ın aşk mektuplarından sınıfın bitmek bilmeyen oyunlarına kadar pek çok unutulmaz sahnede izlediğimiz Semra Hoca'ya Semra Özdamar hayat vermişti.

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp yazarlığa yönelen Özdamar'ın gözlerden uzak geçen yılların ardından son hali de haliyle hep merak edildi. Fakat internette Semra Hoca'nın son hali diye paylaşılan fotoğraflar yıllardır başka bir isimle karıştırılıyordu. Şimdilerde ise Semra Özdamar'a ait olduğu iddia edilen bir kare yeniden karşımıza çıktı.

Gelin hem yıllardır süren o karışıklığa hem de Hababam'ın Semra Hoca'sına bir kez daha bakalım.