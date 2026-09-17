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Bosna Kasabı Ratko Mladiç Görselli Çorap İddiasına Bakanlıktan Soruşturma Açıldı

Bosna Kasabı Ratko Mladiç Görselli Çorap İddiasına Bakanlıktan Soruşturma Açıldı

Sırbistan
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 20:47
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Sosyal medyada bir çorap görüntüsü dolaştı. Çorapta 'Made in Türkiye' ibaresiyle savaş suçlusu Ratko Mladiç'in görseli yer alıyordu. Ürünün Sırbistan'a satıldığı öne sürülünce Ticaret Bakanlığı, İstanbul Bayrampaşa'daki ilgili firmayı denetledi. Belirtilen ürüne rastlanmadı, farklı bir çoraptan numune alınıp laboratuvara gönderildi.

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Blue Land firması çoraplarını Türkiye'de yaptırıyormuş.

Blue Land firması çoraplarını Türkiye'de yaptırıyormuş.

Firma, Blue Land ile daha önce çalıştığını açıkladı. Sırbistan merkezli bu şirketle kurulan ticari ilişkiyi firma yetkilisi ayrıntılarıyla anlatırken, denetim sürecinde de bu konu göz önünde bulunduruldu. 

Çorapta basılı yüzü tanımadığını söyleyen yetkili firma ile ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce bitirdiğini söyledi.

Bakanlık, tanımama savunmasının sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Bakanlık, tanımama savunmasının sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını söyledi.

'Tanımıyorum' ya da 'bilmiyordum' demek, bakanlık için yeterli olmadı. Ticari faaliyetin getirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğü, bu açıklamalarla ortadan kalkmayacağına kanaat getiren bakanlık firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına, suçu ve suçluyu övme iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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