Bosna Kasabı Ratko Mladiç Görselli Çorap İddiasına Bakanlıktan Soruşturma Açıldı

'Tanımıyorum' ya da 'bilmiyordum' demek, bakanlık için yeterli olmadı. Ticari faaliyetin getirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğü, bu açıklamalarla ortadan kalkmayacağına kanaat getiren bakanlık firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına, suçu ve suçluyu övme iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.