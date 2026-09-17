Bosna Kasabı Ratko Mladiç Görselli Çorap İddiasına Bakanlıktan Soruşturma Açıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada bir çorap görüntüsü dolaştı. Çorapta 'Made in Türkiye' ibaresiyle savaş suçlusu Ratko Mladiç'in görseli yer alıyordu. Ürünün Sırbistan'a satıldığı öne sürülünce Ticaret Bakanlığı, İstanbul Bayrampaşa'daki ilgili firmayı denetledi. Belirtilen ürüne rastlanmadı, farklı bir çoraptan numune alınıp laboratuvara gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Blue Land firması çoraplarını Türkiye'de yaptırıyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık, tanımama savunmasının sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın