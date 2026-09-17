Sermaye Piyasası Soruşturması Genişletildi: 48 Kişiye Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

On binlerce kişinin ev veya araç almak için ödeme yaptığı Katılımevim'de iki ayrı dönem incelendi, 19 Ekim 2023 ile 28 Mayıs 2024 arasında 27 kişi, 4 Mart ile 12 Haziran 2026 arasında ise 12 kişi hakkında tedbir uygulandı. Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 8 kişiye yasak getirildi, 4 kişinin durumu savcılığın kararına bırakıldı. Destek Faktoring'te 15 Ekim ile 2 Aralık 2025 arasındaki işlemler için 1 kişiye doğrudan, 6 kişiye de savcılık kararıyla yasak uygulandı.