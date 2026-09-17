Sermaye Piyasası Soruşturması Genişletildi: 48 Kişiye Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Muhammed Yarız tutuklandı, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova ise gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
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Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.
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Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemleri ayrı ayrı mercek altına alındı.
Yasak kapsamındaki isimler arasında Tera Yatırım Teknoloji Holding Başkanı Emre Tezmen de bulunuyor.
Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kondu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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