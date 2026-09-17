article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Borsa
Sermaye Piyasası Soruşturması Genişletildi: 48 Kişiye Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

Sermaye Piyasası Soruşturması Genişletildi: 48 Kişiye Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 19:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Muhammed Yarız tutuklandı, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova ise gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

Soruşturmalar kapsamında Yarız'ın tutuklanmasının yanı sıra Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekci ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da gözaltına alındı. Soruşturma, sermaye piyasası araçlarının fiyatları ve arz talebi hakkında yanlış izlenim oluşturmaya yönelik işlemleri kapsıyor. 

SPK'nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi uyarınca yaptığı incelemeler ve suç duyuruları da sürece dahil edildi.

Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemleri ayrı ayrı mercek altına alındı.

Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring'in pay piyasalarındaki işlemleri ayrı ayrı mercek altına alındı.

On binlerce kişinin ev veya araç almak için ödeme yaptığı Katılımevim'de iki ayrı dönem incelendi, 19 Ekim 2023 ile 28 Mayıs 2024 arasında 27 kişi, 4 Mart ile 12 Haziran 2026 arasında ise 12 kişi hakkında tedbir uygulandı. Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 8 kişiye yasak getirildi, 4 kişinin durumu savcılığın kararına bırakıldı. Destek Faktoring'te 15 Ekim ile 2 Aralık 2025 arasındaki işlemler için 1 kişiye doğrudan, 6 kişiye de savcılık kararıyla yasak uygulandı.

Yasak kapsamındaki isimler arasında Tera Yatırım Teknoloji Holding Başkanı Emre Tezmen de bulunuyor.

Yasak kapsamındaki isimler arasında Tera Yatırım Teknoloji Holding Başkanı Emre Tezmen de bulunuyor.

Tera Grubu, geçtiğimiz hafta KAP'a yaptığı açıklamayla Katılımevim ve Birevim'i devralma sürecini duyurmuştu, bu anlaşma SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu onayları bekleniyordu. 

Devralma sürecinin ortasında patlak veren soruşturma, iki grup arasındaki ilişkiyi de gündeme taşıdı. Pusula Holding'e ait olduğu öne sürülen bir özel jetin fotoğrafı da soruşturmayla birlikte konuşulmaya başlandı.

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Turhan'ın aynı zamanda Pusula Holding yöneticiliği de yürüttüğü belirtiliyor. Bazı haberlerde Turhan'ın Yunanistan'da malikanesi, Dubai'de villası bulunduğu ve Marmaris üzerinden yurt dışına çıktığı iddia edildi, bu iddialar resmi açıklamada yer almıyor. Başsavcılık, soruşturmanın sermaye piyasalarının güven ve istikrarını bozmaya yönelik eylemlerle suç gelirlerinin aklanmasına odaklandığını duyurdu. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 kişinin tam listesi şöyle:

  • Ahmet Özcan

  • Ali Rıza İncekara

  • Alper Öztürk

  • Ayşe Seher Aydın

  • Berkan Gülen

  • Bülent Uygun

  • Büşra Alçelik

  • Celal Yarız

  • Emre Tezmen

  • Enes Furkan Çetinkaya

  • Enes Yazıcı

  • Enver Çevik

  • Erdin Özel

  • Erkan Kilimci

  • Feryal Köker

  • Furkan Baki

  • Gözde Hacıoğlu

  • Haldün Saffet İnal

  • Halil İbrahim Ege

  • İbrahim Bekci

  • İlhan Aygün

  • İsmail Ege

  • Kemal Akkaya

  • Lütfi Çetinel

  • Mehmet Erbey

  • Mehmet Salih Turhan

  • Mehmet Yıldırım

  • Muhammed Yarız

  • Murat Keçeci

  • Müjdat Ede

  • Mustafa Bor

  • Nilgül Sarıçalı

  • Oğuzhan Özerkaya

  • Onur Göğebakan

  • Orçun Berkay Kaya

  • Ömer Bedir Çetinel

  • Ramazan Erbey

  • Sabahattin Reha Şen

  • Salih Can Bülbül

  • Samet Çetinel

  • Selçuk Kahya

  • Serdar Turhan

  • Serhat Güven

  • Sezai Bekgöz

  • Sezer Gümüş

  • Şerifegül Yıldırım

  • Uğur Akkafa

  • Yunus Emre Yıldırım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın