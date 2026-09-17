Bakan Mehmet Şimşek Başkanlığından Toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nden Fon ve Borsa Açıklaması
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Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada 'Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının bleirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir' denildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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