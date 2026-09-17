Kalabalıktan Kaçmak İsteyenler İçin Komşunun Az Bilinen 3 Rotası
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Condé Nast Traveler'ın 2026 yılı için hazırladığı 'gizli cevherler' listesinde Yunanistan'dan üç rota öne çıktı: Kalymnos, Astypalaia ve Ioannina. Skyscanner verilerine dayanan liste, düşük fiyat ve özgün yerel deneyimi bir arada sunan on destinasyonu bir araya getiriyor. Santorini gibi yoğun turist akınına uğrayan adalara kıyasla bu üç rota, daha sakin bir Ege ve Epir deneyimi vaat ediyor.
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Kalymnos Santorini'ye sakin bir alternatif sunuyor
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Astypalaia kitlesel turizmden uzak bir Yunanistan vaat ediyor
Ioannina gölü ve kanyonuyla "gizli Yunan mücevheri" seçildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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