Kalabalıktan Kaçmak İsteyenler İçin Komşunun Az Bilinen 3 Rotası

Listede yer alan üç rotadan biri olan Ioannina, aslında bir ada değil; Yunanistan'ın Epir bölgesinde, Pamvotida Gölü kıyısında kurulu bir kara kenti. Condé Nast Traveler, burayı 'gizli Yunan mücevheri' olarak tanımlıyor.

Gölün manzarası ve yakınındaki Kalamas Kanyonu, bölgeyi doğa ve açık hava turizmi için cazip kılıyor. Ege'deki ada tatillerinden farklı olarak Ioannina, göl kıyısında ve dağlık bir coğrafyada daha sakin bir seyahat deneyimi sunuyor.