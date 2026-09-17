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Kalabalıktan Kaçmak İsteyenler İçin Komşunun Az Bilinen 3 Rotası

Kalabalıktan Kaçmak İsteyenler İçin Komşunun Az Bilinen 3 Rotası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:07
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Condé Nast Traveler'ın 2026 yılı için hazırladığı 'gizli cevherler' listesinde Yunanistan'dan üç rota öne çıktı: Kalymnos, Astypalaia ve Ioannina. Skyscanner verilerine dayanan liste, düşük fiyat ve özgün yerel deneyimi bir arada sunan on destinasyonu bir araya getiriyor. Santorini gibi yoğun turist akınına uğrayan adalara kıyasla bu üç rota, daha sakin bir Ege ve Epir deneyimi vaat ediyor.

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Kalymnos Santorini'ye sakin bir alternatif sunuyor

Kalymnos Santorini'ye sakin bir alternatif sunuyor

Kos Adası'nın kuzeyinde yer alan Kalymnos, dağlık manzaraları ve beyaz badanalı geleneksel köyleriyle dikkat çekiyor. Ada, Santorini gibi aşırı ziyaret edilen destinasyonlara kıyasla çok daha az kalabalık.

Condé Nast Traveler, adanın plajlarını ve daha özgün bir Ege deneyimi sunmasını öne çıkan özellikler arasında sayıyor. Kalymnos aynı zamanda kaya tırmanışı kültürüyle de biliniyor; dağlık arazisi bu sporu sevenler için doğal bir alan oluşturuyor.

Astypalaia kitlesel turizmden uzak bir Yunanistan vaat ediyor

Astypalaia kitlesel turizmden uzak bir Yunanistan vaat ediyor

Beyaz evleri ve geleneksel yel değirmenleriyle tanınan Astypalaia, listede kitlesel turizm baskısı olmadan Yunanistan deneyimi yaşamak isteyenler için öne çıkarılıyor. Adanın berrak suları da listeye giriş nedenlerinden biri.

Atina'dan hem feribot hem uçak bağlantısının kolay olması, adayı ulaşım açısından da avantajlı kılıyor. Bu erişim kolaylığı, Astypalaia'yı hem kolay ulaşılabilir hem de kalabalıktan uzak bir seçenek haline getiriyor.

Ioannina gölü ve kanyonuyla "gizli Yunan mücevheri" seçildi

Ioannina gölü ve kanyonuyla "gizli Yunan mücevheri" seçildi

Listede yer alan üç rotadan biri olan Ioannina, aslında bir ada değil; Yunanistan'ın Epir bölgesinde, Pamvotida Gölü kıyısında kurulu bir kara kenti. Condé Nast Traveler, burayı 'gizli Yunan mücevheri' olarak tanımlıyor.

Gölün manzarası ve yakınındaki Kalamas Kanyonu, bölgeyi doğa ve açık hava turizmi için cazip kılıyor. Ege'deki ada tatillerinden farklı olarak Ioannina, göl kıyısında ve dağlık bir coğrafyada daha sakin bir seyahat deneyimi sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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