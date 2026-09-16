Zincir Markette Yorgunluktan Tükenen Türk Kasiyerin Görüntüsü Dünyada Viral Oldu
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Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ünlü bir zincir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, kasiyerin saatlerce ayakta durmaktan yorgun düşüp tezgâha yaslandığı ve başını ellerine gömdüğü anı göstererek dünya genelinde viral oldu. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında ülkemizde de gündem olan görüntüler, oturma yasağı, yetersiz mola ve ağır iş yükü gibi koşulları gözler önüne serdi; sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek işçi hakları tartışmasını uluslararası boyuta taşıdı.
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Görüntü ilk olarak Temmuz 2025’te sosyal medyada dolaşmaya başladı.
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Video Türkiye'de konuşulup unutulduktan yaklaşık 15 ay sonra bu kez dünya gündemine geldi.
Pek çok yabancı kullanıcı bu kuralı sorguladı.
Özellikle Mısırlı kullanıcılar bu görüntüleri yorumladı.
Herkes kendi ülkesinden benzer ihlalleri paylaştı.
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Görüntüler uluslararası tanınırlığı olan hesaplar tarafından da alıntılandı.
2.5 milyon kez izlenen videoda yüzlerce farklı ülkeden X kullanıcısı fikirlerini belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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