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Zincir Markette Yorgunluktan Tükenen Türk Kasiyerin Görüntüsü Dünyada Viral Oldu

Zincir Markette Yorgunluktan Tükenen Türk Kasiyerin Görüntüsü Dünyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 14:05
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Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ünlü bir zincir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, kasiyerin saatlerce ayakta durmaktan yorgun düşüp tezgâha yaslandığı ve başını ellerine gömdüğü anı göstererek dünya genelinde viral oldu. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında ülkemizde de gündem olan görüntüler, oturma yasağı, yetersiz mola ve ağır iş yükü gibi koşulları gözler önüne serdi; sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek işçi hakları tartışmasını uluslararası boyuta taşıdı.

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Görüntü ilk olarak Temmuz 2025’te sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Benzer sahnelerin peş peşe ortaya çıkmasıyla birlikte “zincir marketlerde kölelik düzeni” tartışması hızla yayıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin denetimlerin artırılacağını açıkladı, firmalar ise olayın 'münferit' olduğunu savunsa da benzer çalışan şikayetleri bitmedi.

Video Türkiye'de konuşulup unutulduktan yaklaşık 15 ay sonra bu kez dünya gündemine geldi.

Video Türkiye'de konuşulup unutulduktan yaklaşık 15 ay sonra bu kez dünya gündemine geldi.

Pek çok yabancı kullanıcı bu kuralı sorguladı.

Pek çok yabancı kullanıcı bu kuralı sorguladı.

Özellikle Mısırlı kullanıcılar bu görüntüleri yorumladı.

Özellikle Mısırlı kullanıcılar bu görüntüleri yorumladı.

Herkes kendi ülkesinden benzer ihlalleri paylaştı.

Herkes kendi ülkesinden benzer ihlalleri paylaştı.
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Görüntüler uluslararası tanınırlığı olan hesaplar tarafından da alıntılandı.

Görüntüler uluslararası tanınırlığı olan hesaplar tarafından da alıntılandı.

2.5 milyon kez izlenen videoda yüzlerce farklı ülkeden X kullanıcısı fikirlerini belirtti.

2.5 milyon kez izlenen videoda yüzlerce farklı ülkeden X kullanıcısı fikirlerini belirtti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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