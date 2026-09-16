Uzmanlar Uyarıyor: ChatGPT Ve Benzeri Yapay Zekalarla Asla Paylaşılmaması Gereken 5 Bilgi

'Bare Knuckles and Brass Tacks' adlı siber güvenlik podcastinin ortak yapımcıları George Kamide ve George Al-Koura, kimlik bilgilerinin sohbet botlarına yazılmasının kayıt altına alınma ve kötüye kullanılma riski taşıdığını belirtiyor. İkiliye göre ad, ev adresi, telefon numarası, sosyal güvenlik numarası(TC kimlik numarası), pasaport ve ehliyet bilgileri gibi veriler, bir kez paylaşıldıktan sonra şirket sunucularında ne kadar süre tutulacağı kullanıcı tarafından tam olarak bilinemiyor.

Elon Üniversitesi Dijital Geleceği Hayal Etme Merkezi Direktörü Lee Rainie de bu tür bilgilerin loglanma veya işlenme sürecinde kimlik hırsızlığı riskine kapı araladığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu veriler bir güvenlik açığında ele geçirilirse, kullanıcı adına sahte hesap açılmasından dolandırıcılığa kadar pek çok kötüye kullanım senaryosu ortaya çıkabiliyor.