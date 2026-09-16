Uzmanlar Uyarıyor: ChatGPT Ve Benzeri Yapay Zekalarla Asla Paylaşılmaması Gereken 5 Bilgi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/expert...
Dünyanın en hızlı büyüyen teknolojisi haline gelen yapay zeka sohbet botları, milyonlarca kullanıcının günlük hayatına artık bir asistan gibi giriyor. Ancak siber güvenlik ve gizlilik uzmanları, ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi sohbet botlarına bazı bilgilerin asla verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Kimlik bilgilerinden banka hesap numaralarına, sağlık kayıtlarından şirket sırlarına kadar pek çok veri, sohbet kayıtlarında saklanabiliyor ve model eğitiminde kullanılabiliyor.
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Ad, adres, telefon numarası ile sosyal güvenlik ve pasaport numaraları hiçbir sohbet botuna asla yazılmamalı.
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Düşünceler, ilişkiler ve ruh sağlığıyla ilgili mahrem detaylar ise sohbet botlarında hukuki koruma altında değil.
KFF'nin 2024 anketine göre yetişkinlerin altıda biri sağlık tavsiyesi almak için düzenli olarak yapay zekaya başvuruyor.
İç raporlar, müşteri verileri ve kaynak kodları da model eğitimi için kayıt altına alınabiliyor.
Maaş bordroları, banka hesap bilgileri ve kredi kartı numaraları şantaj ve dolandırıcılık riski taşıyor.
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Zaten paylaşmış olanlar için uzmanlar sohbet geçmişini silmeyi ve model eğitimini kapatmayı öneriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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