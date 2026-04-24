'Kahretsin,' diye mırıldandım. Yönümü değiştirip, müşteriye vereceğim o son, yorgun ve donuk bakışlı yanıtımı yapay zekadan geçirmek için onun yerdeki dizüstü bilgisayarını aldım.

Bilgisayarını açtığımda, neredeyse şiirsel bir şekilde, onun ChatGPT ekranı tam karşımda duruyordu.

E-postamı kopyalayıp yapıştırırken, ekranın sol tarafına gözüm ilişti ve işte o an kenar çubuğunda şunu gördüm: ilişki sorunları ve belirsizlik başlıklı geçmiş bir sohbet.

Kelimelere bakakaldım.

Şimdi eminim ki pek çok kişi bana kendi kuyumu kazdığımı söyleyecek. Onun mahremiyetini ihlal ettim. Okuduklarımı asla okumamalıydım. Bu adamın, benim görmemi asla istemediği özel düşüncelerini bir yapay zekayla paylaşmaya hakkı var.

Ve elbette bunların hepsi doğru.

Ancak partnerinizin ChatGPT'sine denk gelip o kelimeleri okuduğunuzda tüm ahlaki duyularınızın darmadağın olmamasını beklemek imkansız.

Ve size şunu söyleyeyim, keşke okuduklarımı hiç okumasaydım. Sırf birinin sizin hakkınızdaki acımasız, sansürsüz bilinç akışıyla karşılaşmanın benzersiz derecede aşağılayıcı bir yanı olduğu için bile... Özellikle de o kişi sizi öpen, yanınızda uyuyan, sizi ailesiyle tanıştıran ve kendinizi seçilmiş hissettiren biriyse.

Aşk arayışına giren hepimiz, belki biraz aptalca ama belki de sadece insanca bir şekilde, sizinle olmayı seçen kişinin sizi mutlu ve bağışlayıcı bir gözle gördüğüne inanarak ilişkilerde ve yakınlıkta ilerleriz. Zor, dağınık, nevrotik ve uyumsuz olduğunuz zamanlarda bile onların temelinde hala sizin yanınızda olduğuna inanırız.

Daha sonra başkasının zihnindeki yerimizin gerçekte ne kadar geçici olabileceğiyle yüzleşmek sarsıcıdır.

Başlangıçta sohbete, giderek artan bir sinirle, odak noktasının kedilerim olacağını varsayarak tıkladım.

Üç kedi en başından beri bir sorundu. Tanıştığımızda bir tane vardı. Ama ilk buluşmamıza kadar iki tane daha sahiplenmiştim.

(Bu kurtarma operasyonu geçen yaz, hayatımda gördüğüm en zorlu sokak hayvanı kültürüne sahip Karadağ'da gerçekleşmişti. İki yavru kedi bana hastalıklı gözlerle baktı ve aniden elimde bir kum kabıyla Florence Nightingale'e dönüştüm.)

Bu yüzden onun her zamanki endişelerine gözlerimi devirmeye çoktan zihinsel olarak hazırlanmıştım: Çok fazla kedi, çok küçük bir alan, çok kaotik bir hayat; düzeni, huzuru ve temiz yüzeyleri el üstünde tutan bir adam için çok fazla uzun vadeli sorumluluk.

'Bu sabahki 2 kurtarılmış yavru kedim <3' Tıklarken içimden, 'Yine başlıyoruz,' diye mırıldanıyordum.

Ama gördüğüm ilk şey kesinlikle onun kedi şikayeti değildi. Bu ChatGPT'nin son yanıtıydı:

'Paylaştıklarınıza bakılırsa, ilişkiyi bitirmeyi düşünmelisiniz.'