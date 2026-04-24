Sevgilisinin ChatGPT ile Olan Konuşmalarını Yakalayan Ünlü Yazar Yaşadıklarını Şok İçinde Anlattı

'O sohbeti bitirdiğimde, adrenalinim tavan yapmışken merak ettim: 'Bu konuşmalardan kaç tane daha var?' Dehşet içinde, bunlardan epey bir miktar bulacaktım.
Travma pornosundan zevk alanlar gibi, belgelenmiş o olumsuz şeylerden kendimi alamadım.
İşim bittiğinde, sessiz bir boşluk içinde şaşkına dönmüş bir halde orada oturdum: tutarlı düşünemeyecek kadar şoktaydım. Öfke hissedemeyecek kadar kafam karışıktı. Tepki veremeyecek kadar sarsılmıştım.
Yanımda uyuyan bu adama bakarak düşündüm; bu adam. Memleketini daha yeni ziyaret ettiğim bu adam. Ailesiyle tanıştığım kişi. O seyahatten, beni sevdiğinden neredeyse emin olarak ayrıldığım kişi.
Bu adam bana bayılmıyor. Görünüşe göre bu adam benden gerçekten hoşlanmıyor bile.
Dikkatlice altından kayıp çıktım, ayakkabılarımı, şarj aletimi ve aylar boyunca evinde bıraktığım ufak tefek eşyalarımı topladım ve sessizce çantama yerleştirdim. Ne kadar sakin olduğum ürkütücüydü. Ancak bedenin anlık hissetme noktasını geçip doğrudan tahliye moduna girdiğinde büründüğü bir tür sakinlik vardır.
Tek bir kelime etmeden ayrıldım.
Gece 1'de tamamen sessizlik içinde eve sürdüm ve ön kapıdan içeri girdiğimde aramalar çoktan başlamıştı.
Neredesin? Neler oluyor? İyi misin?
Cevap veremedim. Her zerrem aşağılanma hissiyle alev alevdi. Vücudumdaki her gururlu hücre öfke ve utanç içinde kıvranıyordu. Bu adama ne kadar incindiğimi göstermeyecektim. Yazdıklarına verdiğim tepkiyi izleme yakınlığını ona sunmak istemedim.
Telefonumu kapattım. Yarım saat sonra, arabasının farları yatak odamın penceresini aydınlattı. O zamana kadar, başlarda bastırdığım öfke artık vücudumda dalgalanmaya başlamıştı.
Bunun ChatGPT'de olması, kendine has bir şekilde, her şeyi daha da grotesk ve gerçeküstü hissettiriyordu. Sanki kazara birinin günlüğünü okumak gibiydi, ancak günlük; onunla aynı fikirde olmaya meyilli, onun acımasız düşüncelerini alıp kulağa makul gelen bir şeye dönüştürmeye hazır bir yapay zekaydı.
Benim hakkımdaki endişeleri yüzünden zihinsel olarak ne sıklıkla acı çekmiş olmalıydı ki, bunları çözmek için yapay zeka kullanma ihtiyacı hissetmişti diye düşünerek irkildim.
Tam anlamıyla dehşete düşmüştüm. Ve kapı zilini durmaksızın çaldığında, ön kapıyı açtım ve Gollum benzeri bir sesle tısladım: 'Defol git buradan.'
Dehşete düşmüş görünüyordu. Gerçekten şaşkındı. Kapımın eşiğinde, 'Neler oluyor?' diye yalvardı. Sesi titriyordu. İleri geri yürüdü. Tekrar tekrar 'Ben ne yaptım?' diye sordu.
Ve ben hiçbir şey söylemeyip gözyaşlarım yakmaya başlarken başımı çevirdiğimde, ellerini saçlarının arasından geçirdi ve dizlerinin üzerine çöktü. Benim dizlerime sıkıca sarıldı.
O an çok tuhaf bir geçmişe dönüş yaşadım. Bir dejavu.
Yıllar önce, başka bir erkek arkadaşım, mahallemiz yangın tahliyesi uyarısı altındayken beni -kedimiz ve baktığımız dört köpekle dolu- evimizde bırakıp gitmişti, çünkü hala arkadaşlarıyla ormandaki bir çılgın partiye gitmek istiyordu. Caddede acil durum sirenleri çalıyor, tepede dumanlar tütüyordu ve bu tam bir soytarı olan adam bana veda sarılması verip, benim çenem açık kalmışken hiçbir internetin çekmediği ormanda parti yapmak için hızla araba yolundan çıkıp gitmişti.
O erkek arkadaşımı da şu anki duruma benzer bir şekilde terk etmiştim. Ürkütücü derecede sakin ve kabullenmiş bir halde. Yangın uyarısı bittiğinde, arkadaşlarımızın köpeklerini almak için yakında döneceklerini bildiğim sabaha kadar bekledim, kedimizi aldım, sahip olduğum her şeyi arabama yükledim, bittiğine dair bir not bıraktım ve çekip gittim. Yakındaki bir otele gidip günlerce ortadan kayboldum; sadece ev arkadaşıma iyi olduğumu ama onunla konuşmak istemediğimi bildirmek için cevap verdim.
Binlerce yalvarış mesajından sonra nihayet cevap vermeyi seçtiğimde; otele duş almamış, darmadağınık, hıçkıra hıçkıra ağlayan bir enkaz halinde geldi ve o da yere yığıldı. Otel penceresinden yargılayıcı bir şekilde bakmaya devam eden kedimiz için boğuk yalvarışlar eşliğinde dizlerime sarılıp af diledi.
Yani şimdi verandama dikilmiş, başka bir adamın kendi duygusal tıkanıklığının enkazı içinde dağılışını izlerken, sadece incinmiş değil, aynı zamanda bu tanıdıklık hissiyle de perişan hissettim.
Bu filmi daha önce izlemiştim. Bu senaryoyu daha önce yaşamıştım.
Bir kadın, bir adamın duygusal beceriksizliğinin yıkıntısı ortasında durup, sırf sonuçlar gerçeğe dönüştü diye ondan adamı teselli etmesi daha kaç kez beklenebilir diye merak ettim.
Ona doğru aşağı baktım. Bu adam. Güçlü bir adam, aynı zamanda parlak biri. Toplum tarafından saygı gören, birçok kişi tarafından hayranlık duyulan.
Bu durumda ne kadar korkmuş ve çocuksu görünüyordu. Onu böyle afallamış görmek ne kadar rahatsız ediciydi.
Bir yanım, acınası bir şekilde çömelmiş, bu kadar güvensiz ve sarsılmış görünen ona sarılmak istiyordu. İçimdeki anne içgüdüsü harekete geçmişti: İncinmişlikle, acı çeken yakınlarıma yardım etmeye yönelik koruyucu doğam arasında kalmıştım.
Ama okuduğum kelimeler birer reklam afişi gibi tekrarlanıp duruyordu. Sadece onunla gurur duymuyorum.
Sonunda söyledim. 'Her şeyi okudum,' diye tısladım. 'Bütün o ChatGPT konuşmalarını okudum.'
Yüzü anında değişti. Vurulmuş gibiydi. Dehşete düşmüş. Anında utanmıştı. Omuzları çöktü. 'Aman Tanrım,' diye mırıldandı, 'Hayır. Hayır. Olamaz.'
Yorum Yazın