Sevgilisinin ChatGPT ile Olan Konuşmalarını Yakalayan Ünlü Yazar Yaşadıklarını Şok İçinde Anlattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 14:44

Günümüzde ilişkilerin bitme nedeni her zaman aldatma veya dramatik ihanetler değil; bazen sadece bir yapay zekaya yöneltilen acımasızca dürüst bir sorudur. Yazar Lindsey Hall, erkek arkadaşının ChatGPT geçmişine kazara denk gelmesiyle yaşadığı o distopik ve sarsıcı yüzleşmeyi tüm çıplaklığıyla kaleme alıyor. İşte modern çağda birinin zihnindeki yerimizi en filtresiz haliyle öğrenmenin getirdiği o kalp kırıcı hikaye...

Yapay zeka botları hayatımızın birçok noktasında aktif olarak kullanılıyor sizler de takdir edersiniz ki.

Hem günlük işlerimiz için hem de hayatımızda genel olarak yaşanan olaylar için sık sık ChatGPT'den yardım alanlarınız vardır.

Kullandığımız yapay zeka botları, bizi bizden artık daha iyi tanır hale geldik desek abartmayız.

Bu kaçınılmaz gerçeği en yakından deneyimleyen isimlerden bir tanesi de blog yazarı Lindsay Hall idi.

Kendisi, erkek arkadaşının ChatGPT sohbetlerine erişti, korkunç gerçeklerle yüzleşti. Yazdığı blog yazısında detayları uzun uzun anlattı. 'Şu an eski erkek arkadaşım olan kişinin bana karşı hislerini ve çekimini, olabilecek en distopik ve gülünç derecede modern yolla sorguladığını öğrendim' diyerek başladı yazısına...

"Cuma gece yarısı kanepesine uzanmış, o huzurla omzumda uyuklarken ben geç saatlere kadar çalışıyordum ve bir müşteriyle hararetli bir yazışmanın ortasında telefonumun şarjı bitti."

'Kahretsin,' diye mırıldandım. Yönümü değiştirip, müşteriye vereceğim o son, yorgun ve donuk bakışlı yanıtımı yapay zekadan geçirmek için onun yerdeki dizüstü bilgisayarını aldım.

Bilgisayarını açtığımda, neredeyse şiirsel bir şekilde, onun ChatGPT ekranı tam karşımda duruyordu.

E-postamı kopyalayıp yapıştırırken, ekranın sol tarafına gözüm ilişti ve işte o an kenar çubuğunda şunu gördüm: ilişki sorunları ve belirsizlik başlıklı geçmiş bir sohbet.

Kelimelere bakakaldım.

Şimdi eminim ki pek çok kişi bana kendi kuyumu kazdığımı söyleyecek. Onun mahremiyetini ihlal ettim. Okuduklarımı asla okumamalıydım. Bu adamın, benim görmemi asla istemediği özel düşüncelerini bir yapay zekayla paylaşmaya hakkı var.

Ve elbette bunların hepsi doğru.

Ancak partnerinizin ChatGPT'sine denk gelip o kelimeleri okuduğunuzda tüm ahlaki duyularınızın darmadağın olmamasını beklemek imkansız.

Ve size şunu söyleyeyim, keşke okuduklarımı hiç okumasaydım. Sırf birinin sizin hakkınızdaki acımasız, sansürsüz bilinç akışıyla karşılaşmanın benzersiz derecede aşağılayıcı bir yanı olduğu için bile... Özellikle de o kişi sizi öpen, yanınızda uyuyan, sizi ailesiyle tanıştıran ve kendinizi seçilmiş hissettiren biriyse.

Aşk arayışına giren hepimiz, belki biraz aptalca ama belki de sadece insanca bir şekilde, sizinle olmayı seçen kişinin sizi mutlu ve bağışlayıcı bir gözle gördüğüne inanarak ilişkilerde ve yakınlıkta ilerleriz. Zor, dağınık, nevrotik ve uyumsuz olduğunuz zamanlarda bile onların temelinde hala sizin yanınızda olduğuna inanırız.

Daha sonra başkasının zihnindeki yerimizin gerçekte ne kadar geçici olabileceğiyle yüzleşmek sarsıcıdır.

Başlangıçta sohbete, giderek artan bir sinirle, odak noktasının kedilerim olacağını varsayarak tıkladım.

Üç kedi en başından beri bir sorundu. Tanıştığımızda bir tane vardı. Ama ilk buluşmamıza kadar iki tane daha sahiplenmiştim.

(Bu kurtarma operasyonu geçen yaz, hayatımda gördüğüm en zorlu sokak hayvanı kültürüne sahip Karadağ'da gerçekleşmişti. İki yavru kedi bana hastalıklı gözlerle baktı ve aniden elimde bir kum kabıyla Florence Nightingale'e dönüştüm.)

Bu yüzden onun her zamanki endişelerine gözlerimi devirmeye çoktan zihinsel olarak hazırlanmıştım: Çok fazla kedi, çok küçük bir alan, çok kaotik bir hayat; düzeni, huzuru ve temiz yüzeyleri el üstünde tutan bir adam için çok fazla uzun vadeli sorumluluk.

'Bu sabahki 2 kurtarılmış yavru kedim <3' Tıklarken içimden, 'Yine başlıyoruz,' diye mırıldanıyordum.

Ama gördüğüm ilk şey kesinlikle onun kedi şikayeti değildi. Bu ChatGPT'nin son yanıtıydı:

'Paylaştıklarınıza bakılırsa, ilişkiyi bitirmeyi düşünmelisiniz.'

"Dondum kaldım"

İşin buraya varacağını hiç düşünmemiştim. En başa kaydırdım.

'3,5 ay sonra aşık olmuş olmalı mıyım?' diye başlamıştı erkek arkadaşım robot Freud'una.

Mideme kramplar girdi: Bu sorunun çıkarımı o kadar açık bir şekilde benim aleyhimeydi ki ellerim anında terlemeye başladı.

Hesap yapınca, bu sohbeti okuduğumda beş ayı geçmiştik, bu yüzden sohbetin haftalar önce gerçekleştiğini hemen anladım. Yanımda uyurken yanağından bir damla salya süzüldü; benim vücuduma yaslanmış, sıcak ve huzurlu bir şekilde yatıyordu. Oysa birazdan, bu vücutla ilgili endişelerini gizlice bir yapay zekayla masaya yatırdığını öğrenecektim.

Okumaya devam ettim.

Sohbetin benim için daha iyiye gitmeyeceğini çok geçmeden anlayacaktım. Neredeyse tamamen olumsuz yorumlardan oluşan kısa cümleler: Şüphelerini kesik kesik, neredeyse klinik parçalar halinde ortaya koymuştu: Yaşam tarzım, hassasiyetim, geçmişim, karavanım, internetteki yazılarım, yeme bozukluğu geçmişim, kedilerim. Ve sonra beynime bir şarapnel parçası gibi saplanacak bir cümle gördüm:

'Evet kediler kesinlikle öyle ve bir de şu çekim meselesi var.'

Şu çekim meselesi. Egom o an buharlaşıp uçtu.

Bakın, kusursuz olduğumu falan düşünmüyorum - gerçekçi bir kadınımdır - ama bu adamın tüm sevgi dili fiziksel şefkate dayanıyordu. Ondan emin olduğum kelimenin tam anlamıyla tek sevgi türü buydu. Kendimi en güvende hissettiğim kategoriydi. Sorgulamadığım tek şeydi (çünkü elbette bir kadın olarak onun diğer belirsizliklerinin bazılarını sezgisel olarak zaten hissetmiştim, sadece bunun kediler gibi çok daha az kritik yönlerle ilgili olduğunu düşünmüştüm).

Beynim bunu gerçekten algılayamadığı için tekrar tekrar okudum.

Ve işte oradaydım, ondan birkaç santim uzakta, zihninin arka planında, birisiyle birlikte olmak istemenin en temel parçası olduğunu varsaydığım şeyi - dış görünüşü - sorguladığını okuyordum.

Birkaç satır sonra işin aslı ortaya çıktı. Çok ufak tefekmişim. Bir keresinde duştan çıkarken çok cılız göründüğümü fark etmiş. Başlangıçta saçlarım yıpranmış görünüyormuş (Bu beni ekstra sinirlendirdi. Affedersiniz beyefendi ama bütün yaz bir Avrupa plajındaydım TAMAM MI. Keratin bakımına ihtiyacım vardı, TANRIM bir kızı bu kadar yargılamayın.) Yeme bozukluğu geçmişim, nüksedersem ve o da bana olan tüm çekimini kaybederse ne olacağı konusunda onu endişelendiriyormuş.

Kısacası, metodik olarak değerlendiriliyordum ama ortada bir 'artılar' listesi yoktu. Beni asıl yıkan kısım da buydu.

Vücudum, geçmişim veya kişiliğim hakkında endişeleri olması değil - her ne kadar bu da yeterince korkunç hissettirse de. Asıl mesele, kendi düşüncelerinin mahremiyetinde, benim hayal ettiğim o sıcak ve bağışlayıcı ışıkta tutulmuyor olmamdı. Onun taptığı biri değildim. Ben bir dizi yükümlülüktüm. Üzerinde uzun uzun düşünülecek endişeler yığınıydım. Sıralanacak, tartılacak ve incelenecek negatif değişkenlerin birikimiydim... ve özetlenmesi endişe verici derecede kolaydı (ya da bana öyle gelmişti).

Kendinizi bir başkasının gözünden bu şekilde resmedilmiş olarak görmenin varoluşsal olarak sarsıcı bir yanı vardır. Birdenbire, aşağılayıcı bir şekilde, dünyadaki herhangi bir insan olduğunuzun farkına varırsınız: gözlemlenebilir, tartışılabilir, indirgenebilir. Bir romantik komedinin kadın kahramanı değil, niyetlerinizin ve şefkatinizin toplamı değil; bir başkasının utanç verici, uygunsuz veya sevilmesi zor bulabileceği bir beden ve bir geçmişten ibaret olursunuz.

Sonra muhtemelen mezara kadar hatırlayacağım o satırı okudum: 'Sadece onunla gurur duymuyorum.'

Bunu üç noktayla tekrarlamış:

'... Sadece onunla gurur duymuyorum.' 'O zaman bunu bitirmeyi düşünmelisiniz,' diye yönlendirmiş ChatGPT.

Yok artık.'

Ayrılık nasıl olmuş dersiniz?

'O sohbeti bitirdiğimde, adrenalinim tavan yapmışken merak ettim: 'Bu konuşmalardan kaç tane daha var?' Dehşet içinde, bunlardan epey bir miktar bulacaktım.

Travma pornosundan zevk alanlar gibi, belgelenmiş o olumsuz şeylerden kendimi alamadım.

İşim bittiğinde, sessiz bir boşluk içinde şaşkına dönmüş bir halde orada oturdum: tutarlı düşünemeyecek kadar şoktaydım. Öfke hissedemeyecek kadar kafam karışıktı. Tepki veremeyecek kadar sarsılmıştım.

Yanımda uyuyan bu adama bakarak düşündüm; bu adam. Memleketini daha yeni ziyaret ettiğim bu adam. Ailesiyle tanıştığım kişi. O seyahatten, beni sevdiğinden neredeyse emin olarak ayrıldığım kişi.

Bu adam bana bayılmıyor. Görünüşe göre bu adam benden gerçekten hoşlanmıyor bile.

Dikkatlice altından kayıp çıktım, ayakkabılarımı, şarj aletimi ve aylar boyunca evinde bıraktığım ufak tefek eşyalarımı topladım ve sessizce çantama yerleştirdim. Ne kadar sakin olduğum ürkütücüydü. Ancak bedenin anlık hissetme noktasını geçip doğrudan tahliye moduna girdiğinde büründüğü bir tür sakinlik vardır.

Tek bir kelime etmeden ayrıldım.

Gece 1'de tamamen sessizlik içinde eve sürdüm ve ön kapıdan içeri girdiğimde aramalar çoktan başlamıştı.

Neredesin? Neler oluyor? İyi misin?

Cevap veremedim. Her zerrem aşağılanma hissiyle alev alevdi. Vücudumdaki her gururlu hücre öfke ve utanç içinde kıvranıyordu. Bu adama ne kadar incindiğimi göstermeyecektim. Yazdıklarına verdiğim tepkiyi izleme yakınlığını ona sunmak istemedim.

Telefonumu kapattım. Yarım saat sonra, arabasının farları yatak odamın penceresini aydınlattı. O zamana kadar, başlarda bastırdığım öfke artık vücudumda dalgalanmaya başlamıştı.

Bunun ChatGPT'de olması, kendine has bir şekilde, her şeyi daha da grotesk ve gerçeküstü hissettiriyordu. Sanki kazara birinin günlüğünü okumak gibiydi, ancak günlük; onunla aynı fikirde olmaya meyilli, onun acımasız düşüncelerini alıp kulağa makul gelen bir şeye dönüştürmeye hazır bir yapay zekaydı.

Benim hakkımdaki endişeleri yüzünden zihinsel olarak ne sıklıkla acı çekmiş olmalıydı ki, bunları çözmek için yapay zeka kullanma ihtiyacı hissetmişti diye düşünerek irkildim.

Tam anlamıyla dehşete düşmüştüm. Ve kapı zilini durmaksızın çaldığında, ön kapıyı açtım ve Gollum benzeri bir sesle tısladım: 'Defol git buradan.'

Dehşete düşmüş görünüyordu. Gerçekten şaşkındı. Kapımın eşiğinde, 'Neler oluyor?' diye yalvardı. Sesi titriyordu. İleri geri yürüdü. Tekrar tekrar 'Ben ne yaptım?' diye sordu.

Ve ben hiçbir şey söylemeyip gözyaşlarım yakmaya başlarken başımı çevirdiğimde, ellerini saçlarının arasından geçirdi ve dizlerinin üzerine çöktü. Benim dizlerime sıkıca sarıldı.

O an çok tuhaf bir geçmişe dönüş yaşadım. Bir dejavu.

Yıllar önce, başka bir erkek arkadaşım, mahallemiz yangın tahliyesi uyarısı altındayken beni -kedimiz ve baktığımız dört köpekle dolu- evimizde bırakıp gitmişti, çünkü hala arkadaşlarıyla ormandaki bir çılgın partiye gitmek istiyordu. Caddede acil durum sirenleri çalıyor, tepede dumanlar tütüyordu ve bu tam bir soytarı olan adam bana veda sarılması verip, benim çenem açık kalmışken hiçbir internetin çekmediği ormanda parti yapmak için hızla araba yolundan çıkıp gitmişti.

O erkek arkadaşımı da şu anki duruma benzer bir şekilde terk etmiştim. Ürkütücü derecede sakin ve kabullenmiş bir halde. Yangın uyarısı bittiğinde, arkadaşlarımızın köpeklerini almak için yakında döneceklerini bildiğim sabaha kadar bekledim, kedimizi aldım, sahip olduğum her şeyi arabama yükledim, bittiğine dair bir not bıraktım ve çekip gittim. Yakındaki bir otele gidip günlerce ortadan kayboldum; sadece ev arkadaşıma iyi olduğumu ama onunla konuşmak istemediğimi bildirmek için cevap verdim.

Binlerce yalvarış mesajından sonra nihayet cevap vermeyi seçtiğimde; otele duş almamış, darmadağınık, hıçkıra hıçkıra ağlayan bir enkaz halinde geldi ve o da yere yığıldı. Otel penceresinden yargılayıcı bir şekilde bakmaya devam eden kedimiz için boğuk yalvarışlar eşliğinde dizlerime sarılıp af diledi.

Yani şimdi verandama dikilmiş, başka bir adamın kendi duygusal tıkanıklığının enkazı içinde dağılışını izlerken, sadece incinmiş değil, aynı zamanda bu tanıdıklık hissiyle de perişan hissettim.

Bu filmi daha önce izlemiştim. Bu senaryoyu daha önce yaşamıştım.

Bir kadın, bir adamın duygusal beceriksizliğinin yıkıntısı ortasında durup, sırf sonuçlar gerçeğe dönüştü diye ondan adamı teselli etmesi daha kaç kez beklenebilir diye merak ettim.

Ona doğru aşağı baktım. Bu adam. Güçlü bir adam, aynı zamanda parlak biri. Toplum tarafından saygı gören, birçok kişi tarafından hayranlık duyulan.

Bu durumda ne kadar korkmuş ve çocuksu görünüyordu. Onu böyle afallamış görmek ne kadar rahatsız ediciydi.

Bir yanım, acınası bir şekilde çömelmiş, bu kadar güvensiz ve sarsılmış görünen ona sarılmak istiyordu. İçimdeki anne içgüdüsü harekete geçmişti: İncinmişlikle, acı çeken yakınlarıma yardım etmeye yönelik koruyucu doğam arasında kalmıştım.

Ama okuduğum kelimeler birer reklam afişi gibi tekrarlanıp duruyordu. Sadece onunla gurur duymuyorum.

Sonunda söyledim. 'Her şeyi okudum,' diye tısladım. 'Bütün o ChatGPT konuşmalarını okudum.'

Yüzü anında değişti. Vurulmuş gibiydi. Dehşete düşmüş. Anında utanmıştı. Omuzları çöktü. 'Aman Tanrım,' diye mırıldandı, 'Hayır. Hayır. Olamaz.'

Sonrasında neler oldu?

'Ve sonrasında gelen şey, bu tür kaotik durumlarda olacağını tahmin edeceğiniz şeydi: gözyaşları, özürler, açıklamalar, netleştirmeler, saatlerce süren konuşmalar. Beni gerçekten önemsediğini tekrarladı. Bunun ilişki kaygısı olduğunu. Göründüğünden daha nüanslı bir durum olduğunu, ki eminim bunların hepsi doğrudur. Kafasının karıştığını, korktuğunu ve bunu çözmeye çalıştığını. Bana ilgi duyduğunu. Beni kaybetmek istemediğini. Üzgün olduğunu.

Ve kadınsı sezgilerime karşı çıkarak çıkmaya devam etmeyi denedik.

Bu kısım, okumak kadar kendimi yargıladığım kısımdır muhtemelen.

Çünkü o gece kalbimde biliyordum ki, benim onun mahremiyetini ihlal etmemle onun yazdığı eleştirilerin derinliği birleştiğinde, ilişki muhtemelen kurtarılamaz bir haldeydi.

Ancak birisi tarafından yaralanıp ardından onun sizi incitmesinden duyduğu ızdıraba anında tanık olmanın oldukça kafa karıştırıcı bir yanı vardır. Bu benim gerçekliğimin sınırlarını bulanıklaştırdı. Tüm hafta sonu yatağımda yatıp olanları analiz ederek, acıyı paylaşılan duygusal bir olaya dönüştürdü. Kendi duygularımı ve bunun ne anlama geleceğinin sonuçlarını tam olarak idrak etme şansım olmadan beni merhamete sürükledi.

Ona karşı adil olmak gerekirse, ondan sonra gerçekten çabaladı. Sonraki birkaç ay boyunca özenli bir erkek arkadaştan başka bir şey değildi. Daha dışa dönük. Daha temkinli. Daha kibar. Daha fazla güven veren.

Ancak sorun artık ne yazdığı değildi. Sorun, onun bir zamanlar ne düşündüğünü - filtresiz bir şekilde - biliyor olmamdı.

Şefkatin, inceliğin ve çabanın altında, yakın zamanda defalarca ölçülüp tartıldığım ve belirsiz bulunduğum özel bir kayıt olduğunu biliyordum. Bana duyduğu ilginin içinde bir yerlerde, derin uzunca düşünmeler olduğunu biliyordum. Kriterlere vurmalar. Devasa bir tereddüt.

Ve bunu bir kez bildikten sonra, artık bilmemezlikten gelemezdim.

Bundan sonra, her güvencenin altında bir yankı vardı. Her iltifat biraz sallantılı hissettiriyordu. Her sevgi gösterisi beraberinde gölge bir soruyla geliyordu: Bunu gerçekten kastediyor musun, yoksa hala kendini ikna etmeye mi çalışıyorsun?

Şüphelerini hazmedebilirdim. Yapamadığım şey, birisiyle o şüphelerin üzerine bir temel inşa etmekti.

Sanırım tüm bu çilenin en büyük aydınlanması buydu: Özel hayatında benim hakkımda hiç de hoş olmayan düşünceleri olması değildi - eminim diğer eski sevgililerim daha da kötülerini söylemiştir ve benim de değer verdiğim insanlar hakkında kaba düşüncelerim ve yersiz soğuma anlarım olduğunun tamamen farkındayım. Yakınlık yargıyı silmez. Birini sevmek, onun kusurlarına karşı kör olmak anlamına gelmez.

Ancak birini saçmalıklarına rağmen sevmek ile; artıları ve eksileriyle, onu gerçekten seçecek kadar katlanılabilir olup olmadığına karar vermeye çalışmak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.

Sizi seven insanların sizi zaman zaman zor, absürt, çileden çıkarıcı, hatta hayal kırıklığı yaratan biri olarak da bulduğundan şüphelenmek bir şeydir. Bunun gerçek dökümünü okumak ise bambaşka bir şeydir. Bazı bilgiler bir ilişkinin kimyasını onarılamaz bir şekilde değiştirir. Yakınlığı elde edilebilir kılan o koruyucu bulanıklığı ortadan kaldırır.

Ve sonuçta, benimle her şeye rağmen kalmış olabileceği ihtimaline katlanamadım. Denemeye devam etmiş olabileceği, paylaşılan bir hayata daha da sürüklenmiş olabileceği, akıl yürüterek bunu sürdürmüş olabileceği, hatta belki de benimle evlenip birkaç on yılı birlikte geçirmiş olabileceği - ve tüm bu zaman boyunca bir parçasının temelden emin olmadığı ve asla aksini tam olarak seçemediği ihtimaline.

Bu bana, 30'lu yaşlarımda tekrar yalnız olmaktan dayanılmaz derecede daha yalnız hissettirdi.

Bu yüzden birkaç ay sonra, buluşmamıza 20 dakika geç kaldıktan sonra arabamda (itiraf etmeliyim ki onu huysuz bir çocuk gibi bu tarz davranışlarla farkında olmadan 'cezalandırmaya' başlamıştım, evet şu an terapideyim), onun dizüstü bilgisayarının ekranından o ChatGPT'nin bana parladığını gördüğüm andan beri doğru olacağını bildiğim şeyi söyledim: Onun aşkından şüphe duymayı asla bırakamayacaktım.

Gözyaşları ve uzun iç çekişlerin ardından, sanırım ikimiz de anladık.'

"Onu affettim"

'Onun da iç dünyasını ihlal ettiğim için beni affetmesini umduğum gibi. Bu kesinlikle eski bir sevgiliyi karalama yazısı değildir; biliyorum ki bu hikayeyi paylaşarak ben de birinin özel düşüncelerine, robot olsun ya da olmasın, ihanet ettiğim için eleştiri alacağım (ve belki de almalıyım).

Buradan onun bir kötü adam olduğuna veya bana istisnai bir şekilde haksızlık ettiğine inanarak ayrılmıyorum. Aslında bunu bu kadar acı verici yapan şey, muhtemelen ne kadar sıradan olduğu gerçeğiydi. Hepimizin başkaları tarafından asla görülmesini istemeyeceği özel düşünceleri vardır. Hepimiz şefkat, sabırsızlık, sadakat, kibir, korku ve ara sıra zulmün aşağılayıcı bir karışımını içeririz. Sorun onun şüpheleri olması değildi ki sanırım çoğu ilişkide bu vardır. Sorun, ne yazık ki onları en ham halleriyle; incelikten, zamanlamadan ve sevginin yumuşatıcı dilinden arındırılmış olarak görmemdi.

Okuduklarımı asla okumamalıydım. Ve onun özel hayatında insan olmaya, çelişkiler yaşamaya ve kusurlu bir şekilde sadık olmaya hakkı vardı.

Birlikte olması kolay biri değilim. Sanırım kimse değildir ama ben de kusurlarıma kör değilim. Benim mantıklı, egodan yoksun yanım onun neden böyle hissettiğini biraz olsun anlıyordu.

Bazen sağlıksız görünmeme neden olan bir yeme bozukluğuyla mücadele ediyorum (doğal olarak ben bunu göremiyorum ama maalesef öyle). Ve bazen bu durum beni güvenilmez ve dengesiz biri yapıyor.

Çok sayıda köklerinden koparılmış hikayesi olan; büyük, dolu dolu, göçebe, karavanda geçen bir geçmişim var. Bir arkadaşımın bir keresinde bana neden 'yüksek risk, yüksek ödül' dediğini anlıyorum.

O yüzden belki de bu olay basitçe, *Tim Kreider'ın yazdığı gibi, 'bilinmenin bedeli'dir: Yakınlığın ödüllerini istiyorsanız, er ya da geç, kendi anlatımınızın dışında, bir başkasının cilasız dilinde var olan kendi versiyonunuzla çarpışma... ve sonucu umduğunuzdan daha az şiirsel bulma riskini alırsınız.

Doğrusunu söylemek gerekirse, muhtemelen birbirimiz için doğru kişiler değildik ve bu durum sadece bu olaya yansıdı. Onun düzenli hayatı; benim kasırga eğilimlerim, sokak kedilerim, yoğunluğum, yenilik arzum için asla doğal bir yuva olmayacaktı. Ve ben de, kontrol listeleriyle kesinliğe ulaşmayı tercih eden bir adamın soğuk mantığı içinde asla gelişemeyecektim.

Hayatımın bu noktasında, fantastik bir romantizm beklemiyorum. Hayal kırıklığının dokunmadığı bir gençlik aşkı versiyonu da istemiyorum. Bu saflık için fazlasıyla kalp kırıklığı yaşadım.

Ama kendisini sürekli bana ikna etmek zorunda kalan bir adam tarafından seçilmek istemediğimi biliyorum.

Kalabilecek, bağlanabilecek, hatta sadık olabilecek... ama yine de kendi içindeki özel bir odada ikna olmamış bir şekilde bekleyen birinin yanında hayatımı geçirmek istemiyorum.

Sonunda, kazara bana olan aşkının arka ofisine dalmış ve evrakları bulmuştum. Şüpheleri, hesaplamaları, ismimin yanındaki küçük özel notları. Belki de bu sıradan bir şeydir. Belki de florasan ışığı altında her aşk daha az romantik görünür.

Ancak bundan sonra evin ön tarafına dönüp o defteri hiç görmemiş gibi davranamazdım.'

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
