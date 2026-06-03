Emrah Safa Gürkan, Evliya Çelebi’nin “Bokluca Gazi” Hikayesini Anlattı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerine tanıklık eden, dünya tarihinin en büyük gezgin ve yazarlarından biri olan Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir seyyah ve kültür insanıdır. 1611 yılında İstanbul’da doğan Evliya Çelebi, Saray’da eğitim almıştır.

Tam 50 yıl boyunca Osmanlı topraklarını, Avrupa’yı, Kafkaslar’ı ve Orta Doğu’yu gezen Evliya Çelebi; gözlemlerini, dönemin kültürünü, halk inanışlarını ve şehir yapılarını 10 ciltlik eseri Seyahatnâme’de toplamıştır. UNESCO, doğumunun 400. yılı olan 2011 yılını tüm dünyada “Evliya Çelebi Yılı” ilan ederek onun evrensel bir kültür mirası olduğunu tescillemiştir.