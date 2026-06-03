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Emrah Safa Gürkan, Evliya Çelebi’nin “Bokluca Gazi” Hikayesini Anlattı

Emrah Safa Gürkan, Evliya Çelebi’nin “Bokluca Gazi” Hikayesini Anlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 20:59

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Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Omnibus isimli YouTube kanalında Osmanlı Devleti’nin en bilinen seyyahlarından ve yazarlarından olan Evliya Çelebi’nin bir hikayesini anlattı. “Bokluca Gazi” isimli hikayede savaş sırasında tuvaletini yaparken düşman askeriyle karşılaşan bir savaşçının yaşadıkları yer alıyor.

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Evliya Çelebi kimdir?

Evliya Çelebi kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerine tanıklık eden, dünya tarihinin en büyük gezgin ve yazarlarından biri olan Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir seyyah ve kültür insanıdır. 1611 yılında İstanbul’da doğan Evliya Çelebi, Saray’da eğitim almıştır.

Tam 50 yıl boyunca Osmanlı topraklarını, Avrupa’yı, Kafkaslar’ı ve Orta Doğu’yu gezen Evliya Çelebi; gözlemlerini, dönemin kültürünü, halk inanışlarını ve şehir yapılarını 10 ciltlik eseri Seyahatnâme’de toplamıştır. UNESCO, doğumunun 400. yılı olan 2011 yılını tüm dünyada “Evliya Çelebi Yılı” ilan ederek onun evrensel bir kültür mirası olduğunu tescillemiştir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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