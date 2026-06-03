Emrah Safa Gürkan, Evliya Çelebi’nin “Bokluca Gazi” Hikayesini Anlattı

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Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Omnibus isimli YouTube kanalında Osmanlı Devleti’nin en bilinen seyyahlarından ve yazarlarından olan Evliya Çelebi’nin bir hikayesini anlattı. “Bokluca Gazi” isimli hikayede savaş sırasında tuvaletini yaparken düşman askeriyle karşılaşan bir savaşçının yaşadıkları yer alıyor.
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Evliya Çelebi kimdir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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