İtalya'da Erasmus İçin Başvuruda Bulunan Öğrenci Vizesinin Reddedildiğini Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı

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Erasmus, pek çok üniversite öğrencisinin en büyük hayallerinden biri. Farklı bir ülkede eğitim görmek, yeni kültürler tanımak ve vizyonunu genişletmek için aylar süren bir hazırlık sürecine girilir. Ancak tüm bu emekler, vize başvurusunda konsolosluktan gelen tek bir ret cevabıyla bir anda altüst olabilir.
'pnarkslr' kullanıcı isimli bir diş hekimliği öğrencisinin başına tam olarak böyle bir durum geldi. İtalya için yaptığı Erasmus vize başvurusu reddedilen öğrenci, kağıdı görünce büyük bir şok yaşadı. O videoya benzer bir durum yaşayan pek çok öğrenciden de yanıt geldi.
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Erasmus Vize Reddi Neden Olur ve Bu Durumda Ne Yapılmalı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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