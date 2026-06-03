İtalya'da Erasmus İçin Başvuruda Bulunan Öğrenci Vizesinin Reddedildiğini Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı

Erasmus, pek çok üniversite öğrencisinin en büyük hayallerinden biri. Farklı bir ülkede eğitim görmek, yeni kültürler tanımak ve vizyonunu genişletmek için aylar süren bir hazırlık sürecine girilir. Ancak tüm bu emekler, vize başvurusunda konsolosluktan gelen tek bir ret cevabıyla bir anda altüst olabilir.

'pnarkslr' kullanıcı isimli bir diş hekimliği öğrencisinin başına tam olarak böyle bir durum geldi. İtalya için yaptığı Erasmus vize başvurusu reddedilen öğrenci, kağıdı görünce büyük bir şok yaşadı. O videoya benzer bir durum yaşayan pek çok öğrenciden de yanıt geldi.