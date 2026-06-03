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İtalya'da Erasmus İçin Başvuruda Bulunan Öğrenci Vizesinin Reddedildiğini Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı

İtalya'da Erasmus İçin Başvuruda Bulunan Öğrenci Vizesinin Reddedildiğini Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 14:41

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Erasmus, pek çok üniversite öğrencisinin en büyük hayallerinden biri. Farklı bir ülkede eğitim görmek, yeni kültürler tanımak ve vizyonunu genişletmek için aylar süren bir hazırlık sürecine girilir. Ancak tüm bu emekler, vize başvurusunda konsolosluktan gelen tek bir ret cevabıyla bir anda altüst olabilir.

'pnarkslr' kullanıcı isimli bir diş hekimliği öğrencisinin başına tam olarak böyle bir durum geldi. İtalya için yaptığı Erasmus vize başvurusu reddedilen öğrenci, kağıdı görünce büyük bir şok yaşadı. O videoya benzer bir durum yaşayan pek çok öğrenciden de yanıt geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZFiGttM_F3/
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Erasmus Vize Reddi Neden Olur ve Bu Durumda Ne Yapılmalı?

Erasmus Vize Reddi Neden Olur ve Bu Durumda Ne Yapılmalı?

Erasmus programını kazanmış olmak, maalesef konsolosluklar için doğrudan vize onaylanacağı anlamına gelmiyor. Avrupa ülkeleri, özellikle son yıllarda artan göç dalgaları ve yasa dışı kalışların önüne geçmek adına öğrenci vizelerinde de ince eliyor sık dokuyor. Bu videoda karşılaşılan durum gibi 'başvurunun inandırıcı bulunmaması' maddesi, genellikle konsolosluk görevlisinin adayın niyetinden veya sunduğu belgelerin orijinalliğinden şüphe etmesi durumunda karşımıza çıkıyor. Erasmus vize başvurularında en sık karşılaşılan ret nedenleri ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar şunlardır:

  • Maddi Yetersizlik ve Sponsor Belgeleri: Erasmus hibesi çoğu zaman gidilen ülkedeki yaşam masraflarının tamamını karşılamaz. Konsolosluklar, hibe miktarının üzerini kapatacak ek bir banka hesabı veya noter onaylı sağlam bir sponsor taahhütnamesi görmek ister.

  • Eksik veya Hatalı Davet Mektupları: Karşı üniversiteden gelen kabul mektubundaki tarihlerin, okul adının veya hibe sözleşmesindeki detayların resmi evraklarla birebir uyuşması şarttır. En ufak bir uyumsuzluk doğrudan 'şüpheli başvuru' kategorisine girmenize neden olur.

  • Niyet Mektubunun (Motivation Letter) Yetersizliği: Öğrencinin neden o ülkeye ve üniversiteye gitmek istediğini, eğitim sonrasında Türkiye'ye döneceğini net bir dille anlatamaması ret gerekçelerinden biridir.

Peki, böyle bir durumla karşılaşıldığında süreç tamamen bitiyor mu?

Tabii ki hayır. Vize reddi alan öğrencilerin önünde yasal olarak itiraz etme hakkı bulunuyor. Ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren genellikle 15 ila 30 gün içinde, konsolosluğun haksız bulduğunuz gerekçelerini çürütecek ek belgelerle resmi bir itiraz dilekçesi yazabilirsiniz. Dilekçede, okulunuzdan alınan ıslak imzalı Erasmus kazandı belgesini, hibe miktarını ve geri döneceğinize dair bağlarınızı daha net ispatlayan evrakları sunarak kararın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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