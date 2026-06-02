Psikolog Nurgül Canatan Açıkladı: Bir Sıcak Bir Soğuk Davranan Partnerin Sinir Sistemine Etkisi Nedir?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 19:27

'Bana zarar verdiğini biliyorum ama bir türlü bırakamıyorum' cümlesi, modern ilişkilerin en büyük paradokslarından biri. İnsan, rasyonel bir varlık olduğunu iddia etse de iş duygusal bağlara geldiğinde mantık tamamen devre dışı kalabiliyor. Kendimize sürekli 'Neden hâlâ buradayım?' sorusunu sorup cevabını bulamadığımızda, suçluluk ve çaresizlik hissi katlanarak büyüyor. Oysa bu durum sadece kalbimizle ilgili değil; tamamen beynimizin ve sinir sistemimizin işleyiş mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı.

Psikolog Nurgül Canatan, sosyal medyada büyük ilgi gören videosunda tam olarak bu çaresizlik hissinin arkasındaki bilimsel gerçekleri masaya yatırdı. İlişkilere bakış açınızı kökten değiştirecek bu paylaşımında Canatan, psikoloji dünyasının en önemli isimlerinden B.F. Skinner’ın ikonik bir deneyinden yola çıkıyor. 'Skinner’ın Kutusu' adı verilen bu ünlü deney, toksik ve tutarsız ilişkilerden neden kopamadığımızı farelerin davranış örüntüleri üzerinden gözler önüne serdi.

Peki bu toksik ilişki döngüsünden nasıl çıkılır?

Sinir sisteminin bir kumarbaz gibi belirsizliğe koşullanması, bu kısır döngüden asla çıkamayacağınız anlamına gelmez. Farelerin aksine, insanların farkındalık geliştirme ve kendi biyolojik tepkilerini yönetme becerisi vardır. Bu bağımlılık döngüsünü kırmak, partnerinizin değişmesini beklemeyi bırakıp kendi zihinsel ve duygusal mekanizmanıza odaklandığınızda başlar. İlişkiyi ayakta tutmak için sürekli o pedala basma ihtiyacını durdurmak, sabır ve kararlılık gerektiren adım adım bir iyileşme sürecidir.

Psikolog Nurgül Canatan’ın da belirttiği gibi, bu durumun değiştirilmesi mümkün. İlk adım, partnerinizin bir sıcak bir soğuk davranışlarının sizde yarattığı dopamin dalgalanmalarını tanımaktır. Ne zaman ki kendinizi onun ilgisini çekmek için normalin ötesinde bir çaba içinde bulursanız, orada durup kendinize 'Şu an o pedalın başında mıyım?' sorusunu sormanız gerekir. Bu farkındalık, sinir sisteminizin otomatik olarak verdiği o panik ve ödül arayışı tepkisini rasyonel bir düzleme çekmenize yardımcı olur.

Döngüyü Kırmak İçin Uygulanacak Stratejiler

  • Ödül Sistemini Reddedin: Partneriniz her uzaklaştığında peşinden koşmayı ve o rastgele gelecek 'iyi anı' ödülünü aramayı tamamen bırakmalısınız.

  • Radikal Kabul Geliştirin: Karşınızdaki kişinin tutarsızlığının sizinle değil, onun kendi duygusal sorunlarıyla ilgili olduğunu ve onu asla değiştiremeyeceğinizi kabul edin.

  • Dopamin Detoksu Yapın: İlişkinin yarattığı kaotik heyecan yerine; hayatınızda istikrarlı, sakin ve güvenli alanlar yaratarak beyninizi normal huzur seviyelerine alıştırın.

  • Sıfır Temas Kuralı: Eğer ilişki tamamen tükenmişse ve kopamıyorsanız, sosyal medya dahil her türlü iletişimi keserek sinir sisteminizin o uyarıcı maddeden temizlenmesini sağlayın.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
