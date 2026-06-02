Psikolog Nurgül Canatan Açıkladı: Bir Sıcak Bir Soğuk Davranan Partnerin Sinir Sistemine Etkisi Nedir?

'Bana zarar verdiğini biliyorum ama bir türlü bırakamıyorum' cümlesi, modern ilişkilerin en büyük paradokslarından biri. İnsan, rasyonel bir varlık olduğunu iddia etse de iş duygusal bağlara geldiğinde mantık tamamen devre dışı kalabiliyor. Kendimize sürekli 'Neden hâlâ buradayım?' sorusunu sorup cevabını bulamadığımızda, suçluluk ve çaresizlik hissi katlanarak büyüyor. Oysa bu durum sadece kalbimizle ilgili değil; tamamen beynimizin ve sinir sistemimizin işleyiş mekanizmasıyla doğrudan bağlantılı.

Psikolog Nurgül Canatan, sosyal medyada büyük ilgi gören videosunda tam olarak bu çaresizlik hissinin arkasındaki bilimsel gerçekleri masaya yatırdı. İlişkilere bakış açınızı kökten değiştirecek bu paylaşımında Canatan, psikoloji dünyasının en önemli isimlerinden B.F. Skinner’ın ikonik bir deneyinden yola çıkıyor. 'Skinner’ın Kutusu' adı verilen bu ünlü deney, toksik ve tutarsız ilişkilerden neden kopamadığımızı farelerin davranış örüntüleri üzerinden gözler önüne serdi.