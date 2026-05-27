Uzman Psikolog Taner Görüryılmaz, Hayatta Kalma Yanılgısını Anlattı: "Sadece Kazananları Görmek"

Kültür hiçbir zaman sıfırdan başlamıyor, her nesil kendinden öncekinden bir şeyler alıp dönüştürüyor. İnsan beyni ise karmaşık dünyayı anlamlandırmak için sürekli kısa yollar ararken bazen çok tehlikeli istatistiksel hatalara düşebiliyor. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bu durum, başarı öykülerinden geçmişe duyulan özleme kadar her alanda kararlarımızı sinsice etkiliyor.

Uzman Psikolog Taner Görüryılmaz, insan zihninin en yaygın algı yanılmalarından biri olan 'Hayatta Kalma Yanılgısı'nı (Survivorship Bias) çarpıcı örneklerle masaya yatırdı. Videoda, başarısızlıkların görünmezliği ve sadece kazananlara odaklanmanın yarattığı büyük mantık hatası tarihsel bir olay üzerinden anlatıldı.