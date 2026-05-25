Acun Ilıcalı On Binlerle Hull City'nin Premier Lig’e Yükselişini Kutladı!

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükselen Hull City, tarihi başarısının coşkusunu yaşadı. Wembley Stadyumu’nda oynanan finalin 90 dakikalık bölümü golsüz geçilirken, 90+5’te sahneye çıkan Oliver McBurnie takımına Premier Lig biletini getiren golü attı.

Ilıcalı’nın gözyaşlarını tutamaması gecenin en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Hull City cephesi, bu büyük başarının ardından Premier Lig kutlamasıyla bir kez daha gündeme geldi.