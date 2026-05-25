Haberler
Gündem
Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Diyanet İl İl 2026 Kurban Bayramı Namaz Vakitlerini Açıkladı

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 19:50
Tüm İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Kurban Bayramı için ülkemizin dört bir yanında son hazırlıklar tamamlandı. 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 4 gün sürecek olan mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmeye hazırlananlar, namaz vakitlerini araştırmaya başladı. 2026 bayram namazı saatleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de bayram namazı kaçta? 

Kurban Bayramı Namazı Ne Zaman Kılınır?

Kurban Bayramı bu yıl, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlıyor. Milyonlarca Müslüman bu mübarek güne, camilerde omuz omuza bayram namazını kılarak başlamayı arzu ediyor. 

Bayram namazı, genel olarak güneşin doğumundan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınmaktadır. Ancak namaz vakti her yıl Güneş'in konumuna göre değiştiği gibi, illerimiz ve ülkeler arasında da coğrafi konuma göre farklılık göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs Çarşamba günü kılınacak bayram namazı saatleri şu şekilde:

  • Ankara Bayram Namazı Saati: 05.59

  • İstanbul Bayram Namazı Saati: 06.12

  • İzmir Bayram Namazı Saati: 06.25

2026 İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Aşağıda Diyanet verilerine göre 81 ilin 2026 Kurban Bayramı namazı saatleri listelenmiştir: 

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
