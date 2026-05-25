article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tatlı
Yöresel Tatlılar
Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Tam Ölçülü Ev Baklavası Tarifi

Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Tam Ölçülü Ev Baklavası Tarifi

Kurban Bayramı Baklava
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 19:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bayramların, özel günlerin ve kalabalık sofraların baş tacı baklava, evde yapıldığında bambaşka bir lezzete dönüşür. İster Gaziantep usulü fıstıklı, ister cevizli olsun; kusursuz bir ev baklavası yapmanın en büyük sırrı doğru kıvamlı şerbette ve yufkanın inceliğinde saklıdır. 'Evde baklava yapamam' ön yargısını yıkacak, dışarıda yediklerinizden farksız, çıtır çıtır ve asla hamurlaşmayan tam ölçülü ev baklavası tarifini ve şerbetin püf noktalarını sizin için derledik.

Peki, tam ölçülü baklava şerbeti nasıl yapılır? Ev baklavasının yufkası nasıl açılır? İşte, detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev Baklavası İçin Gerekli Malzemeler

Ev Baklavası İçin Gerekli Malzemeler

Baklava, hamurundan şerbetine her aşamasında özen isteyen eşsiz bir tatlıdır. Bayram sofralarının olmazsa olmazı baklavanın malzemeleri de kaliteli ve taze olmalı. Peki, baklava hamuru için hangi malzemeler gerekli? Baklavanın şerbetine ne kadar şeker konulur? 

Baklavanın Hamuru İçin:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı sirke (Üzüm veya elma)

  • 1 çimdik tuz

  • Alabildiği kadar un (Yaklaşık 4-5 su bardağı)

Baklava Hamurunu Açmak ve İçi İçin:

  • 500 gram buğday nişastası (Açma işlemi için)

  • 300 gram ince çekilmiş ceviz içi veya Antep fıstığı

Baklavanın Üzeri İçin:

  • 250 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ (Tereyağının yanmasını önlemek için)

Baklavanın Şerbeti İçin:

  • 4 su bardağı toz şeker

  • 4 su bardağı su

  • 1 dilim limon

Adım Adım Ev Baklavası Yapılışı

Adım Adım Ev Baklavası Yapılışı

  • Hamuru Yoğurun: Un hariç tüm hamur malzemelerini derin bir kaba alın ve karıştırın. Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Bezeleri Hazırlayın: Hamuru 30 eşit bezeye bölün. Üzerini nemli bir bezle örtüp oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin.

  • Yufkaları Açın: Dinlenen bezeleri bol nişasta serperek tabak büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta koyarak 10'arlı üç grup halinde üst üste dizin.

  • Tepsiye Döşeyin: 10'lu grupları merdane yardımıyla tepsinizin büyüklüğüne (genellikle standart fırın tepsisi) göre tek seferde incecik açın. İlk 10 katı tepsiye serin, üzerine ceviz veya fıstık serpin. İkinci 10 katı serip tekrar iç harcından dökün. Son 10 katı da en üste kapatın.

  • Kesin ve Yağlayın: Baklavanızı dilediğiniz şekilde (yıldız veya klasik dilim) kesin. Tereyağını eritip üzerindeki köpüğü (tortuyu) mutlaka alın. İçine sıvı yağı ekleyip ılıyan karışımı kesilmiş baklavanın her yerine eşit şekilde dökün.

  • Pişirin: Önceden ısıtılmış 170°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 45-55 dakika) ağır ağır pişirin.

Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır?

Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır?

Gelelim baklavanın çıtırtısının sırrına: Bildiğiniz gibi baklavanın kalbi şerbetidir. Şerbet ne çok sulu ne de çok koyu olmalıdır.

  • Derin bir tencereye 4 su bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alın.

  • Ocağın altını açmadan önce şekerin erimesi için hafifçe karıştırın (Şekerleşmeyi önler).

  • Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra içine 1 dilim limonu kabuğuyla atın.

  • Ocağın altını kısın ve şerbeti kaynatın. Şerbetin kaşıktan su gibi değil, iplik gibi uzayarak damlaması (kıvam alması) gerekir.

Baklava Şerbeti Kaç Dakika Kaynatılır?

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ortalama 15 ila 20 dakika arasında kaynatılmalıdır. Süre az olursa şerbet sulu kalır ve baklavayı yumuşatır; çok olursa şerbet ağdalaşır ve tatlıyı sertleştirir.

Baklava Şerbeti Sıcak mı Dökülür Soğuk mu?

Baklava Şerbeti Sıcak mı Dökülür Soğuk mu?

Ev baklavasında en ideal yöntem; baklavanın sıcak, şerbetin ise soğuk (veya ılık) olmasıdır. Fırından çıkan sıcak baklavanın ilk sıcağı geçtikten (yaklaşık 5-10 dakika sonra) üzerine oda sıcaklığında soğumuş şerbeti dökerseniz, tatlınız şerbeti tam çeker ve çıtırlığını korur. İkisi de sıcak olursa baklavanız hamurlaşabilir.

Baklavanın Hamurlaşmaması İçin Ne Yapılmalı?

Baklavanın Hamurlaşmaması İçin Ne Yapılmalı?

İçi hamur olmayan, çıtır çıtır ve enfes baklavanın püf noktalarına geçelim: 

  • İnce Yufka: Yufkaların arkasından gazete okunacak kadar ince açılması şarttır.

  • Ağır Pişirme: Baklavayı yüksek ısıda birden pişirmeyin. İçini çeke çeke, yavaşça pişmeli ki katları tek tek açılsın.

  • Tereyağı Köpüğü: Eritilen tereyağının üzerindeki beyaz köpükler (kazein) alınmazsa, fırında yanarak baklavanın üzerinde siyah lekeler oluşturur ve lezzetini bozar.

  • Şerbet Kıvamı: Cıvık şerbet baklavayı hamur yapar. Şerbetin mutlaka yoğun bir kıvamı olmalıdır.

Ev Baklavası Hangi Nişasta ile Açılır?

Baklava açarken her zaman buğday nişastası tercih edilmelidir. Buğday nişastası yufkaların birbirine yapışmasını engeller, hamurun daha kolay açılmasını ve piştikten sonra daha çıtır olmasını sağlar. Mısır nişastası da kullanılabilir ancak en profesyonel sonuç buğday nişastası ile alınır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın