Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır? Püf Noktalarıyla Tam Ölçülü Ev Baklavası Tarifi

Gelelim baklavanın çıtırtısının sırrına: Bildiğiniz gibi baklavanın kalbi şerbetidir. Şerbet ne çok sulu ne de çok koyu olmalıdır.

Derin bir tencereye 4 su bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alın.

Ocağın altını açmadan önce şekerin erimesi için hafifçe karıştırın (Şekerleşmeyi önler).

Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra içine 1 dilim limonu kabuğuyla atın.

Ocağın altını kısın ve şerbeti kaynatın. Şerbetin kaşıktan su gibi değil, iplik gibi uzayarak damlaması (kıvam alması) gerekir.

Baklava Şerbeti Kaç Dakika Kaynatılır?

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ortalama 15 ila 20 dakika arasında kaynatılmalıdır. Süre az olursa şerbet sulu kalır ve baklavayı yumuşatır; çok olursa şerbet ağdalaşır ve tatlıyı sertleştirir.