Arife Günü ve Bayramda Kargolar Çalışıyor mu? Bayramda PTT, MNG, Yurtiçi ve DHL Hangi Günler, Kaça Kadar Açık?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 19:50
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramda kargo bekleyen veya gönderi yapmak isteyen vatandaşlar, kargo firmalarının çalışma saatlerini araştırıyor. Zira kargo şirketlerinin ve PTT'nin çalışma saatleri bayram günlerinde değişiklik gösterebiliyor.

Peki bayramda kargolar kapalı mı? PTT açık mı? Arife günü kargolar kaça kadar hizmet veriyor?

Arife Günü Kargolar Çalışıyor Mu?

Türkiye'deki yasal mevzuata göre arife günü öğleden sonra resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple Türkiye genelindeki kargo firmaları, arife günü sadece yarım gün mesai yapar. Kargo alım ve dağıtım işlemleri en geç saat 12.30'da son bulur.

26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelen arife günü, PTT Kargo saat 12.30'a kadar hizmet sunar. Ancak özel kargo firmalarının durumu değişebilir. Yurtiçi, MNG, Sürat ve DHL gibi firmalar da yarım gün çalışır. Ancak son teslimat saatleri firmadan firmaya değişkenlik gösterebilir.

PTT Bayramda Kapalı Mı?

PTT bir kamu iştiraki olduğu için resmi tatil takvimine bire bir uyar. Buna göre Kurban Bayramı'nda PTT'nin güncel çalışma saatleri ise şu şekildedir: 

  • Arife Günü: PTT şubeleri ve PTT Kargo arife günü saat 12.30’a kadar açıktır ve işlem kabul eder.

  • Bayram Süresince: PTT Kargo, bayramın 1., 2., 3. ve (varsa) 4. günlerinde ise kapalıdır. İşlemler tatil bitimindeki ilk resmi iş gününde (genellikle pazartesi) yeniden başlar. 

Bu kapsamda PTT, Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak. Kargo alım ve dağıtım işlemleri, bayram tatilinin ardından ilk resmi iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Bayramda Kargolar Çalışıyor mu?

Kargo firmaları, resmi bayram tatillerinde genel olarak hizmet vermemektedir ancak şirketlerin arife günü mesaileri ve e-ticaret ağlarının durumları bazı değişiklikler gösterebilir. 

27, 28, 29, 30 ve 31 Mayıs'ta Kargolar Çalışıyor mu?

Kurban Bayramı süresince Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi şirketlerin hizmet vermemesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda bayram süresince kapalı olan bu firmalardan 2026 yılı için henüz net bir açıklama gelmese de, genel uygulama 27-31 Mayıs tarihlerindeki dört günlük tatilde operasyonların durması ve dağıtımların 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlaması yönünde.

Ancak Trendyol Express ve Hepsijet gibi e-ticaret odaklı kargoların çalışma sistemi farklılık gösterebilir. Genellikle bayramın 1. günü (27 Mayıs) kapalı olan bu firmalar, bayramın diğer günlerinde bölgedeki yoğunluğa göre nöbetçi ekiplerle dağıtıma devam edebiliyor. Bu firmalardan gönderi bekliyorsanız, 'Kargom Nerede' paneli üzerinden anlık durumunu takip etmeniz en sağlıklı yöntem olacaktır.

