Arife Günü ve Bayramda Kargolar Çalışıyor mu? Bayramda PTT, MNG, Yurtiçi ve DHL Hangi Günler, Kaça Kadar Açık?

PTT bir kamu iştiraki olduğu için resmi tatil takvimine bire bir uyar. Buna göre Kurban Bayramı'nda PTT'nin güncel çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Arife Günü: PTT şubeleri ve PTT Kargo arife günü saat 12.30’a kadar açıktır ve işlem kabul eder.

Bayram Süresince: PTT Kargo, bayramın 1., 2., 3. ve (varsa) 4. günlerinde ise kapalıdır. İşlemler tatil bitimindeki ilk resmi iş gününde (genellikle pazartesi) yeniden başlar.

Bu kapsamda PTT, Kurban Bayramı'nın idrak edileceği 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak. Kargo alım ve dağıtım işlemleri, bayram tatilinin ardından ilk resmi iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak.