Hastaneler ve Sağlık Ocakları Arife ve Bayramda Açık mı, Kapalı mı? Kurban Bayramı Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muayene, randevu, kontrol ve rutin sağlık işlemleri için özellikle arife günü mesai saatleri merak ediliyor. 2026 Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil arife günü öğleden sonra başlayacağı için sağlık kurumlarında çalışma düzeni de buna göre şekilleniyor.