Hastaneler ve Sağlık Ocakları Arife ve Bayramda Açık mı, Kapalı mı? Kurban Bayramı Çalışma Saatleri

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 17:39
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muayene, randevu, kontrol ve rutin sağlık işlemleri için özellikle arife günü mesai saatleri merak ediliyor. 2026 Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil arife günü öğleden sonra başlayacağı için sağlık kurumlarında çalışma düzeni de buna göre şekilleniyor.

Hastaneler ve sağlık ocakları Arife (26 Mayıs) günü açık mı?

Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü hastanelerde poliklinik hizmetlerinin sabah saatlerinde verilmesi bekleniyor. Resmi tatil öğleden sonra başlayacağı için randevu, muayene, kontrol ve rutin işlemlerin öğle saatlerinden önce tamamlanması gerekiyor.

Sağlık ocakları için de arife günü sabah saatlerinde hizmet verilmesi bekleniyor. Ancak resmi tatilin başlamasıyla birlikte aile sağlığı merkezlerinde normal mesai sona erecek. Bu nedenle işlem yaptırmak isteyen vatandaşların sabah saatlerini değerlendirmesi gerekiyor.

Hastaneler ve sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda (27 Mayıs) açık mı?

Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramın resmi tatil günlerinde devlet hastaneleri ve kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında normal poliklinik hizmetleri kapalı olacak.

Randevulu muayene, kontrol, rapor ve rutin tetkik işlemleri bayram tatili sonrasında devam edecek. Sağlık ocakları da bayram süresince normal mesai yapmayacak. Ancak hastanelerin acil servisleri Kurban Bayramı boyunca açık olacak. Ani rahatsızlık, kaza, yaralanma, yüksek ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi acil durumlarda vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurabilecek.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
