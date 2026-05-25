Sevgili Kova, Mars ile Plüton karesi kariyer hayatında ufak çaplı bir motivasyon düşüklüğü yaratabilir. Yöneticilerinin sana sunduğu yeni projeleri sırf yorgunluktan dolayı reddetmek isteyebilirsin. Karar vermeden evvel biraz dinlenip düşünmek çok daha mantıklı olacaktır.

Öz güvenini tazelemek adına sevdiğin hobilere vakit ayırdığında ofisteki verimliliğinin de arttığını göreceksin. Kariyerine zarar verebilecek fevri adımlardan kaçınıp aklının sesini dinlediğinde cebine girecek primleri korumayı başarırsın.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda kendini biraz yetersiz hissedebilirsin. Partnerinin bazı davranışlarını yanlış yorumlayıp gereksiz alınganlıklar yapmak yerine açıkça konuşmak kalbini ferahlatacaktır. Bekarsan, yeni tanıştığın birine adım atmadan evvel kendine biraz daha zaman ve şefkat tanıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...