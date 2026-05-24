Sevgili Koç, bu pazartesi sabahına Güneş ve Neptün arasındaki uyumlu açıyla başlarken içindeki araştırmacı ruh uyanıyor. Hızlı adımlar atmak yerine ince detaylar gerektiren sanatsal projelere gömülerek saatlerce ince işçilik yapacaksın. İnsanlardan uzaklaşıp perde arkasında sanat eserleri üretmek kariyerine harika bir derinlik katacaktır.

Finansal planlamalarında sabrı merkeze alarak birikim yapmaya odaklanıyorsun. Yatırımlarını garantiye almak adına uzun vadeli grafikler çizecek ve bütçeni koruma altına alacaksın. Aceleci doğanı tamamen susturup adım adım ilerlemenin getirdiği maddi güveni iliklerinde hissedeceksin.

Peki ya aşk? Beklentilerin şekil değiştiriyor... İlişkin varsa, partnerinle uzun süredir ertelediğiniz pratik ev işlerini neşeyle çözerek beraberliğinizi harika şekilde rahatlatacaksınız. Bekarsan, yıllardır arkadaşın olan birinin sana farklı gözlerle baktığını fark ederek tatlı bir şaşkınlık yaşayabilirsin. Ancak izin verirsen, bu dostluk aniden tutkulu bir romantizme kayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...