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Koç Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta başı Yengeç burcundaki Venüs ve Jüpiter kavuşumu, iç dünyandaki huzuru çalışma masana taşıyarak ofis ortamında harika bir sinerji yaratman gerektiğini fısıldıyor. Takım arkadaşlarına gösterdiğin şefkatle projeleri sahiplenerek adımlarını güvence altına alıyorsun. Liderlik vizyonunu destekleyici bir tavırla birleştirmek mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi zihnini odaklayarak karmaşık analizleri ustaca çözmeni sağlıyor. Eksik kalan pürüzleri disiplinle gidererek şirketine kâr getiriyorsun. Analitik düşünce yapın kasana sıcak para koyuyor, bunu en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? İşte bu noktada devreye Venüs'ün Aslan burcuna geçişi giriyor ve sahne ışıklarını aşk hayatına çevriliyor. Bu enerji cesur kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle tutkuyu yeniden alevlendirecek sürprizler planlayarak beraberliğini sarsılmaz şekilde sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, gölgede kalmaktan vazgeçip tamamen öz güvenli, neşeli ve kalbini coşturan insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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