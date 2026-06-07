Sevgili Koç, bu hafta etkili olan Venüs'ün Aslan burcuna geçişinin getirdiği coşkuyla başlayarak romantizmde sınırları zorlamaya odaklanıyorsun. Aşkı bir kutlama gibi yaşamak ve kendini ışıltılı sahnenin merkezinde hissetmek duygusal beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Değer görme ve onaylanma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle sevgine yepyeni bir heyecan katarak adeta ilk günkü gibi gösterişli ve tutkulu anlar paylaşarak beraberliğini sağlamlaştırıyorsun. Öz güven barındıran jestler ise bugün aşkını taçlandırıyor. Bekarsan, sıradan flörtleri elinin tersiyle itip tamamen hayatı bir macera gibi yaşayan, enerjik ve cömert insanlara şans tanıyorsun. Sana neşe vadeden, gururlu ve cesur bir karakter ruhunu bütünüyle canlandırarak kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…