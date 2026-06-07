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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Haziran - 14 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Haziran - 14 Haziran haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını ruhsal dinginliğine taşıyor. Meditasyon ve arınma pratiklerine özen göstererek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir aromaterapi masajı randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen İkizler burcundaki Yeni Ay ise sinir sistemini korumak adına tüketeceğin magnezyum ve B vitamini açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada zihnini sürekli meşgul eden aceleci düşüncelerden de uzaklaşmaya odaklan deriz. Kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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