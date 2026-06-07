Sevgili Koç, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını ruhsal dinginliğine taşıyor. Meditasyon ve arınma pratiklerine özen göstererek aurana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir aromaterapi masajı randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen İkizler burcundaki Yeni Ay ise sinir sistemini korumak adına tüketeceğin magnezyum ve B vitamini açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada zihnini sürekli meşgul eden aceleci düşüncelerden de uzaklaşmaya odaklan deriz. Kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…