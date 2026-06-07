Sevgili Koç, bu haftaya hafta başındaki Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği bereketli enerjiyle başlayarak çalışma ortamında sıcak ve destekleyici bir atmosfer kuruyorsun. Ekip içindeki uyumu şefkatli yaklaşımınla sağlayarak projelerindeki başarı ihtimalini tamamen güvence altına alıyorsun. Herkesi kapsayan bu birleştirici tavrın, mesleki anlamda sana saygınlık kazandırarak iletişim krizleri riskini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi problem çözme yeteneğini arşa çıkararak seni mükemmel bir denetmen yapıyor. Masanda biriken detaylı işleri yüksek bir disiplinle temizleyip sıfır hatayla teslim ederek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Keskin zekanla sergilediğin bu kusursuz performans mı? İşte bu da kasana sıcak para koymanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…