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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Süper Hücrenin Vuracağı 12 Kent İçin Saat Verdi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Süper Hücrenin Vuracağı 12 Kent İçin Saat Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 14:04
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin ortasında yaşanan ani hava değişimleri, küresel iklim krizinin somut etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları düne kıyasla yaklaşık 10 derece birden azaldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu. Orhan Şen, 12 kenti tek tek sayıp saat verdi: Dikkat süper hücre geliyor!

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İstanbul'da montlar geri çıktı: Megakentte sıcaklık ne zaman yükselecek?

İstanbul'da montlar geri çıktı: Megakentte sıcaklık ne zaman yükselecek?

Hafta sonu Türkiye genelinde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor. Başta İstanbul olmak üzere 57 kent sağanak yağışa teslim oldu. Yaklaşık 30 derecede izleyen hava sıcaklıkları 10 derece birden düştü.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, CNN Türk'e hava durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yağışlı sistemin etkisini kaybedeceğini belirten Orhan Şen, 'İstanbul'da da yağmur öğleden sonra kesileceği için kent adına çok yoğun bir yağış tahmini yok. Ancak sıcaklık bugün ve yarın İstanbul'da 24 dereceyi bile geçmeyecek; yani ceketleri, montları giyeceğiz ve biraz üşüyeceğiz. Pazartesi’den itibaren ise havalar tekrar ısınıyor; İstanbul için sıcaklıklar salı günü 31 derece, çarşamba günü ise 30 derece civarında olacak, hatta 30 dereceyi de geçecek' dedi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'Süper Hücre'nin vuracağı 12 kenti tek tek saydı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'Süper Hücre'nin vuracağı 12 kenti tek tek saydı.

İç Anadolu ve çevre bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çekerek 'Süper Hücre' olarak adlandırılan, aşırı yoğunluklu ve yıkıcı potansiyele sahip yağış uyarısında bulundu. Saat 13.00'ten sonra 'Süper Hücre'nin etkili olacağını kaydeden Şen, illeri tek tek saydı:

'İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve kuzeyidir. Aklıma gelen şehirleri tek tek saymak gerekirse: Afyon, Denizli, Aydın, Muğla'nın doğu ilçeleri, Isparta, Kayseri, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Ankara dahil olmak üzere Çorum, Tokat, Karaman ve Niğde... Hemen hemen tüm bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor.

Bu yüzden herkesin, özellikle de alt katlarda oturanların dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlar en azından araçlarını derelerin civarına değil, biraz daha yüksek yerlere park etmeli.'

Yağış dalgası pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru kayarak akşam saatlerinde yurdu tamamen terk edecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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