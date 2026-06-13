Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Süper Hücrenin Vuracağı 12 Kent İçin Saat Verdi
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Türkiye genelinde yaz mevsiminin ortasında yaşanan ani hava değişimleri, küresel iklim krizinin somut etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları düne kıyasla yaklaşık 10 derece birden azaldı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair kritik açıklamalarda bulundu. Orhan Şen, 12 kenti tek tek sayıp saat verdi: Dikkat süper hücre geliyor!
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'Süper Hücre'nin vuracağı 12 kenti tek tek saydı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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