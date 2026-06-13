Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Süper Hücrenin Vuracağı 12 Kent İçin Saat Verdi

İç Anadolu ve çevre bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çekerek 'Süper Hücre' olarak adlandırılan, aşırı yoğunluklu ve yıkıcı potansiyele sahip yağış uyarısında bulundu. Saat 13.00'ten sonra 'Süper Hücre'nin etkili olacağını kaydeden Şen, illeri tek tek saydı:

'İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve kuzeyidir. Aklıma gelen şehirleri tek tek saymak gerekirse: Afyon, Denizli, Aydın, Muğla'nın doğu ilçeleri, Isparta, Kayseri, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Ankara dahil olmak üzere Çorum, Tokat, Karaman ve Niğde... Hemen hemen tüm bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor.

Bu yüzden herkesin, özellikle de alt katlarda oturanların dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlar en azından araçlarını derelerin civarına değil, biraz daha yüksek yerlere park etmeli.'

Yağış dalgası pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru kayarak akşam saatlerinde yurdu tamamen terk edecek.