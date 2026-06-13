54 Yıllık Eşini Kaybetti, Tek Aşkı Fatma’nın Özleminden Neredeyse Aklını Yitirdi

25-30 sene beraber gezdiklerini söyleyen Tuncay, şunları söyledi:

'54 sene beraberlik yaşadık. Bir evin içinde, hep beraberdik. 6 çocuğum 19 torunum var. Fatma'm çok iyi insandı. Bana çok bağlıydı, ben de onu çok severdim. Saygılıydı, misafirperverdi. O öldü, kapımdan misafirlerim bitti. Gelen giden kalmadı. Tatlı dilli, güler yüzlü, sempatik, cesur, tuttuğunu koparan, annesinin tek çocuğuydu.

Fatma'm öldükten sonra çok gariban hissettim. Çocuklarım beni bırakmadı, sağ olsunlar. İlk önce bu tekneyle dolaşırdık, sattık, tekrar aldık. Fani dünya. Her Fatma deyince içimden ağlıyorum. Fatma'mı çok seviyorum. Eşim öldükten sonra çok zorlandım. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim. Eşinizin kıymetini bilin.'