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54 Yıllık Eşini Kaybetti, Tek Aşkı Fatma’nın Özleminden Neredeyse Aklını Yitirdi

54 Yıllık Eşini Kaybetti, Tek Aşkı Fatma’nın Özleminden Neredeyse Aklını Yitirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 12:01
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Kocaeli’de yaşayan 86 yaşındaki Servet Tuncay, 54 yıllık eşi Fatma Tuncay’ı 8 sene önce kaybetti. Eşini unutamadığını söyleyen Servet Tuncay, acısını ve üzüntüsünü “Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim, evden çıkıp Havran'a gitmişim” sözleriyle anlattı.

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54 yıllık eşini kaybetti, özlemi bir gün bile dinmedi.

54 yıllık eşini kaybetti, özlemi bir gün bile dinmedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Servet Tuncay, 54 yıl süren evliliğini ve eşine duyduğu derin özlemi, gözyaşlarıyla anlattı. Emekli kaptan Tuncay, 8 sene önce kaybettiği eşi Fatma Tuncay’ın ardından derin bir boşluğa düştüğünü ifade etti. 

Türkiye’nin tüm illerini; Avrupa’nın birçok ülkesini eşiyle gezdiklerini anlatan Tuncay,  “Eşim 75 yaşında vefat etti. Eşimin evi Gölcük'te yol üstündeydi. Benim de motorum vardı. O da anasının bir kızıydı. O zaman telefon yoktu, el sallama, işaretleşme derken tanıştık. Evlendiğimizde o 19, ben 23 yaşındaydım. Fatma'm ile beraber Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika'yı gezdik. Medine, Mekke'ye gittik. Hac yaptık, umre yaptık, Arafat'a çıktık. Elimi hiç bırakmazdı. Hep elimi tutardı, ‘Düşeceksin, bırakmam' derdi. Allah rahmet eylesin' diye konuştu.

"Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim."

"Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim."

25-30 sene beraber gezdiklerini söyleyen Tuncay, şunları söyledi:

'54 sene beraberlik yaşadık. Bir evin içinde, hep beraberdik. 6 çocuğum 19 torunum var. Fatma'm çok iyi insandı. Bana çok bağlıydı, ben de onu çok severdim. Saygılıydı, misafirperverdi. O öldü, kapımdan misafirlerim bitti. Gelen giden kalmadı. Tatlı dilli, güler yüzlü, sempatik, cesur, tuttuğunu koparan, annesinin tek çocuğuydu.

Fatma'm öldükten sonra çok gariban hissettim. Çocuklarım beni bırakmadı, sağ olsunlar. İlk önce bu tekneyle dolaşırdık, sattık, tekrar aldık. Fani dünya. Her Fatma deyince içimden ağlıyorum. Fatma'mı çok seviyorum. Eşim öldükten sonra çok zorlandım. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim. Eşinizin kıymetini bilin.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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