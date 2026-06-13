54 Yıllık Eşini Kaybetti, Tek Aşkı Fatma’nın Özleminden Neredeyse Aklını Yitirdi
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Kocaeli’de yaşayan 86 yaşındaki Servet Tuncay, 54 yıllık eşi Fatma Tuncay’ı 8 sene önce kaybetti. Eşini unutamadığını söyleyen Servet Tuncay, acısını ve üzüntüsünü “Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim, evden çıkıp Havran'a gitmişim” sözleriyle anlattı.
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54 yıllık eşini kaybetti, özlemi bir gün bile dinmedi.
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"Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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