Kanser Nedeniyle Ara Verdiği Üniversiteden 38 Yıl Sonra Birincilikle Mezun Oldu

Kazmaz, 4 yılın ardından hem bölüm hem de 1100 öğrenci arasından fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşadı.

Kazmaz, eşinin ve kızlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

'Eşime 'okuldan geç geliyorum' dediğimde. 'Sorun değil ben yemeği ayarlarım' derdi. Bir şekilde hallederdik. Türkçe öğretmeni kızım var ondan da çok faydalandım. Eğitim bilimleri konusunda yardım etti. Bu yaştan sonra böyle çok da bir kariyer yapma derdim yok. 4,5 yaşında bir torunum var. Ona yapabilirsem öğretmenlik yapacağım. Belki özel okullarda çalışabilirim.'