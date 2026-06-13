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Kanser Nedeniyle Ara Verdiği Üniversiteden 38 Yıl Sonra Birincilikle Mezun Oldu

Kanser Nedeniyle Ara Verdiği Üniversiteden 38 Yıl Sonra Birincilikle Mezun Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 12:51
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İzmir'de 1986 yılında kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümündeki eğitimine kanser hastalığı nedeniyle ara veren 57 yaşındaki Nadide Kazmaz, afla geri döndüğü fakülteyi birincilikle bitirdi. Kazmaz'ın mezuniyet anları kameralara yansıdı.

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Nadide Kazmaz, yakalandığı kanser nedeniyle üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Nadide Kazmaz, yakalandığı kanser nedeniyle üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

57 yaşındaki Nadide Kazmaz, 1986 yılında  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünü kazandı. Ancak üniversite ikinci sınıfta yumurtalık kanserine yakalanan Kazmaz, çok sevdiği okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Tedavisinin ardından evlenip çocuk ve torun sahibi olan Kazmaz, geçen yıllara rağmen okuma azminden vazgeçmedi. 2022 yılında öğrenci affından yararlanan Kazmaz, üniversiteye geri döndü.

O dönemde okul kaydını dondurmayı düşünemediğini anlatan Kazmaz, 'Sonrasında bıraktım okulu evlenip çoluk çocuğa karıştım. Böyle hayatım devam etti. 2 kızım var. Biri aynı üniversitede öğretim görevlisi. Onun çok baskısı oldu. Eşim çok destekledi. 'Senin için iyi olur evde oturmaktansa edebiyatı seviyorsun' dedi. En başarılı olduğum dersler zaten alan derslerim. Onların da desteğini alınca tekrar başlamaya karar verdim.' dedi.

38 yıl sonra bölüm birincisi olarak mezun oldu.

38 yıl sonra bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Kazmaz, 4 yılın ardından hem bölüm hem de 1100 öğrenci arasından fakülte birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşadı.

Kazmaz, eşinin ve kızlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

'Eşime 'okuldan geç geliyorum' dediğimde. 'Sorun değil ben yemeği ayarlarım' derdi. Bir şekilde hallederdik. Türkçe öğretmeni kızım var ondan da çok faydalandım. Eğitim bilimleri konusunda yardım etti. Bu yaştan sonra böyle çok da bir kariyer yapma derdim yok. 4,5 yaşında bir torunum var. Ona yapabilirsem öğretmenlik yapacağım. Belki özel okullarda çalışabilirim.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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