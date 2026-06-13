Arabaların Bile Giremediği Yere Köy Kurdular: Yol Yok Ama İnternet Var

Shibing dağlarının arasında yer alan köy, tiankeng adı verilen derin ve dar bir doğal çukurun içinde bulunuyor. Çevresindeki dik kaya duvarları, köyü dış dünyadan ayıran doğal bir bariyer gibi çalışıyor. Yukarıdan bakıldığında bölge yalnızca dağların arasında derin bir yarık gibi görünüyor.

Aşağı inildiğinde ise ahşap evler, küçük tapınaklar, tarlalar ve su kaynakları ortaya çıkıyor. Köyün bu kadar gizli kalmasının en önemli nedeni de coğrafyası. Dik yamaçlar ve dar geçitler, yerleşimi hem korunaklı hem de ulaşılması zor bir hale getiriyor.