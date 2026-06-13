Arabaların Bile Giremediği Yere Köy Kurdular: Yol Yok Ama İnternet Var
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Çin’in Guizhou eyaletindeki Shibing ilçesinde, modern dünyadan kopmuş gibi görünen sıra dışı bir köy bulunuyor. Dev bir tiankeng içinde saklanan köy, dik kaya duvarları ve dağlarla çevrili olduğu için dışarıdan kolay kolay fark edilmiyor. Köye araçla ulaşmak mümkün değil. Arabalar çukurun kenarında bırakılıyor, ardından uçurum boyunca uzanan dar patikadan yürümek gerekiyor.
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Köy dev bir doğal çukurun içinde saklanıyor
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Köye ulaşmak için uçurum patikasından yürümek gerekiyor
Yol yok ama elektrik ve internet var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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