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Arabaların Bile Giremediği Yere Köy Kurdular: Yol Yok Ama İnternet Var

Arabaların Bile Giremediği Yere Köy Kurdular: Yol Yok Ama İnternet Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 12:05
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Çin’in Guizhou eyaletindeki Shibing ilçesinde, modern dünyadan kopmuş gibi görünen sıra dışı bir köy bulunuyor. Dev bir tiankeng içinde saklanan köy, dik kaya duvarları ve dağlarla çevrili olduğu için dışarıdan kolay kolay fark edilmiyor. Köye araçla ulaşmak mümkün değil. Arabalar çukurun kenarında bırakılıyor, ardından uçurum boyunca uzanan dar patikadan yürümek gerekiyor.

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Köy dev bir doğal çukurun içinde saklanıyor

Köy dev bir doğal çukurun içinde saklanıyor

Shibing dağlarının arasında yer alan köy, tiankeng adı verilen derin ve dar bir doğal çukurun içinde bulunuyor. Çevresindeki dik kaya duvarları, köyü dış dünyadan ayıran doğal bir bariyer gibi çalışıyor. Yukarıdan bakıldığında bölge yalnızca dağların arasında derin bir yarık gibi görünüyor.

Aşağı inildiğinde ise ahşap evler, küçük tapınaklar, tarlalar ve su kaynakları ortaya çıkıyor. Köyün bu kadar gizli kalmasının en önemli nedeni de coğrafyası. Dik yamaçlar ve dar geçitler, yerleşimi hem korunaklı hem de ulaşılması zor bir hale getiriyor.

Köye ulaşmak için uçurum patikasından yürümek gerekiyor

Köye ulaşmak için uçurum patikasından yürümek gerekiyor

Köye gitmek isteyenlerin araçlarını çukurun kenarında bırakması gerekiyor. Sonrasında yaklaşık 1 saat süren dar bir patika başlıyor. Yol, uçurumun yamacına oyulmuş tahta ve kaya geçitlerden oluşuyor.

Alt tarafta yaklaşık 100 metrelik bir kanyon uzanıyor. Bazı noktalarda güvenlik için kenara kablo çekilmiş olsa da yol hala oldukça dar, nemli ve zorlu. Özellikle yağmurlu havalarda taşlar kayganlaşıyor, dere yatakları kabarıyor ve geçiş daha da güçleşiyor.

Bu yüzden köyde ulaşım büyük ölçüde yürüyerek ve atlarla sağlanıyor. Erzak, odun, gübre ve günlük ihtiyaçlar araçlarla değil, hayvanlarla taşınıyor. Yol olmadığı için köydeki yaşam, dış dünyaya göre çok daha yavaş ve geleneksel bir tempoda ilerliyor.

Yol yok ama elektrik ve internet var

Yol yok ama elektrik ve internet var

Köyün en dikkat çekici tarafı, modern altyapıyla geleneksel yaşamın yan yana durması. Arabaların ulaşamadığı köyde elektrik hattı bulunuyor. İnternet erişimi de var. Buna rağmen günlük yaşam hâlâ büyük ölçüde yaya yollarına, atlara ve tarıma bağlı şekilde sürüyor.

Köyde yaşayan az sayıdaki kişi, küçük tarlalarda üretim yapıyor ve hayvan besliyor. Bazı evlerde tavuk, domuz, inek ve at bulunuyor. Mısır gibi ürünler yalnızca insanlar için değil, hayvanların yem ihtiyacı için de yetiştiriliyor. Genç nüfusun büyük kısmının başka yerlere gitmesiyle bazı tarlalar boş kalmış durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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