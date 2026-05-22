Sevgili Koç, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu zihninde fırtınalar estirerek seni asi düşüncelere itiyor. Alıştığın düzeni yıkıp atmak isteyeceğin cesur bir gün yaşıyorsun. Yöneticilerine karşı filtrelemeden söyleyeceğin ani sözler kariyerinde geri dönülmez değişimler yaratabilir. Sessizliğini korumazsan ofisteki dengeleri tehlikeye atabilirsin.

Finansal konularda aniden aklına gelen bir yatırım fikri ise seni heyecanlandırabilir. Ancak risk alırken hesaplamaları çok iyi yapman gerekiyor. Beklenmedik teknolojik cihaz masrafları bütçeni biraz zorlayabilir. Paranı plansızca harcamaktan kesinlikle kaçınmalısın.

Peki ya aşk? İletişim kopuklukları kalbini fena halde yorabilir. İlişkin varsa, partnerinin ufak bir hatası gözünde büyüyerek ani ve kırıcı bir tartışmaya yol açacaktır. Aman dikkat, kelimeler kılıç misali keskinleşiyor... Bekarsan, internet üzerinden tanışacağın zeki lakin dengesiz bir insan ilgini çekecektir. Yani, gizemli yakınlaşmalar seni heyecanlandırsa da sonrasında yalnız kalmayı tercih edeceğin yorucu bir dinamik ortaya çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...