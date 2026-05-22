Süper Lig İçin Son Bilet İçin Çorum FK ve Erokspor Karşı Karşıya: Sosyal Medya Çorum FK Diyor

Normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor direkt Play-Off finali oynarken Çorum FK, Keçiörengücü ve Bodrum FK'yı eleyerek final oynama şansı kazandı.

Sosyal medyada ise hangi takımın Süper Lig'e geleceği konusunda tartışmalar sürerken ağırlık Çorum FK'dan yana.

Süper Lig'de 6 İstanbul takımının olması sosyal medya kullanıcıları ve futbol severler tarafından eleştiriye neden olurken, yeni bir İstanbul takımı yerine bir şehir takımının lige gelmesini istiyorlar.

