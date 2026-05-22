Sevgili Balık, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ev ve aile konularında sürprizleri beraberinde getiriyor. Evden yürüttüğün işlerde internet kesintileri veya teknolojik sorunlar canını sıkabilir. Esnek bir çalışma planı yaparak krizleri hasarsız atlatmalısın.

Gayrimenkul işlerinde aniden karşına çıkan bir alıcı cebini dolduracaktır. Ailenden birinin yapacağı sürpriz bir masraf bütçeni biraz zorlasa da akılcı çözümlerle durumu toparlayacaksın. Ev yaşamındaki değişiklikler maddi planlamalarını doğrudan etkileyecektir.

Peki ya aşk? Aman dikkat, aynı evin içinde birbirine yabancı iki insana dönüştüğünüzü hissedebilirsin... İlişkin varsa, partnerinin yalanlarını yakalamak kalbini kırarak seni yalnızlığa itecektir. Sessizlik aranızdaki tek dil haline geliyor; bu durumda bir karar vermelisin. Tamam mı, devam mı? Bekarsan, geçmişten gelen eski bir yaranın sızısıyla baş başa kalıp yeni insanlara kapılarını bütünüyle kapatacaksın. Geçmişe dönmek yerine kalbini iyileştirmek sana gerçek aşkı getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...