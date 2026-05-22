Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ortaklı gelirler ve borçlar alanında beklenmedik krizler veya fırsatlar sunuyor. Kredi başvurularından sürpriz onaylar alabileceğin gibi unutulmuş bir vergi borcu da canını sıkabilir. Aslında tam da bu yüzden kaynaklarını yönetirken riskli kararlar almaktan çekinmelisin.

Şirketinin veya ailenin bütçesini toparlamak adına dahice bir strateji geliştireceksin. Sırrını kimseye vermeden kendi finansal planlarını uygulamaya koymalısın. Kriz anlarında sergilediğin soğukkanlılık seni iflasın eşiğinden çekip alacaktır. Üstelik bu sayede kâr bile elde edebilirsin!

Peki ya aşk? Gizli sırlar aniden ortaya dökülebilir. İlişkin varsa partnerinin telefonunda göreceğin bir mesaj veya duyacağın bir cümle güvenini yerle bir edecektir. Aman dikkat, tüm bu karanlık şüpheler ayrılığı getirebilir. Bekarsan, tehlikeli lakin son derece zeki bir insanın çekimine kapılabilirsin. Entrikalarla dolu bir flört seni yoracağından yalnızlığına hızla geri dönebilirsin. Ama bunun kalbini canlandıracağını da düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...