21 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.05.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? 21 Mayıs Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş İkizler burcuna geçerek ortaklı gelirler ve krizler evini karıştırıyor. Borçlar, vergiler veya sigorta ödemeleriyle ilgili sürpriz krizler bütçeni aniden sarsabilir. Finansal ortaklıklarında güvensizlik tohumları yeşererek ticari ittifaklarını çökertebilir.

Başkalarının kaynaklarına güvenerek iş yapmak seni yarı yolda bırakacaktır. Beklediğin bir kredinin veya fonun onaylanmaması ticari planlarını altüst edebilir. Kendi yağıyla kavrulmayı öğrenmeli ve finansal sırlarını kimseye açmamalısın.

Peki ya aşk? Kıskançlık ve şüphe kalbini karanlık bir zindana çeviriyor. Partnerinin telefonunu karıştırmak veya sürekli onu sorgulamak aranızdaki güveni sarsabilir. Öte yandan eğer bekarsan, sana sadece maddi çıkar amacıyla yaklaşan tehlikeli bir karakterin tuzağına düşebilirsin. Aşk sanılan duygular bazen büyük bir yanılsamadır, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

