Sevgili Akrep, bugün Mars Boğa burcuna geçerken ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda son derece net sınırlar çiziyorsun. Rakiplerine karşı sergileyeceğin net duruş ticari masalarda sana üstünlük sağlayacaktır. Ortaklıklarını yepyeni ve sağlam temellere oturtarak finansal gücünü perçinleyeceksin.

Venüs'ün Yengeç burcundaki ilerleyişi ise ruhsal ufkunu sevgiyle genişletiyor. Bu noktada farklı kültürleri keşfetmek veya yabancı diller öğrenmek sana tarifsiz bir iç huzuru verecektir. Uzaklardan gelecek müjdeli haberler kariyerinde yepyeni kapılar aralayarak hayatına muazzam bir bereket getirecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ufuklarını aşıyorsun. Partnerinle birlikte çıkacağın romantik bir tatil aranızdaki tutkuyu tazeleyecektir. Ama bir ilişkin yoksa, farklı bir şehirden veya kültürden gelen şefkatli biriyle tanışarak uzak mesafeleri aşan bir aşka yelken açabilirsin. Ama bu aşkın kalıcılığına ve gerçekliğine dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...