Sevgili Kova, bugün Mars Boğa burcuna yerleşirken sana fiziksel enerji ve dayanıklılık veriyor. Yani, liderlik vasıflarını korkusuzca sergileyerek tüm engelleri güçlü iradenle aşıyorsun. Kendi kurallarını koyarak profesyonel arenada tartışılmaz bir otorite figürüne dönüşüyorsun.

Venüs'ün Yengeç burcundaki ilerleyişi, iletişim tarzına inanılmaz bir tatlılık katıyor. İkna kabiliyetin sayesinde zorlu müşterileri veya yöneticileri anında kendi tarafına çekeceksin. Yakın çevrenle kuracağın sıcak diyaloglar sana yepyeni kazanç kapıları aralayacaktır. Kelimelerin berekete dönüşüyor.

Peki ya aşk? Günlük yaşamın içinde gizlenen sıcak duyguları keşfediyorsun. Partnerinle hayatın küçük detaylarını paylaşmak ilişkini harika bir şekilde besleyecektir. Bekarsan, çalışma ortamında karşına çıkacak yardımsever ve ince düşünceli bir insan kalbini çalabilir. Peki ona mı aşıksın, yoksa yaşam tarzına mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...