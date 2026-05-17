Sevgili Kova, bugün yönetici gezegenin Uranüs'ün Merkür ile kavuşumu köklerinde ve ev yaşamında muazzam bir değişim yaratıyor. Evden çalışma kararı alarak veya yaşam alanını tamamen dijitalleştirerek üretkenliğini sarsılmaz bir boyuta taşıyabilirsin. Ailevi meselelerde, ortaklıklarda ya da şirketlerde ipleri eline alarak kuralları baştan yazmak isteyebilirsin.

Tam da bu noktada belki de bu yıl defalarca gündeme gelen gayrimenkul alım satımları yeniden odak noktan olabilir. Böylece aniden önüne düşen sürpriz fırsatlar kârlı ticaretleri beraberinde getirebilir. Yani tüm bunlarla birlikte, köklerinden aldığın güçle ticari hayatta devrim yapabilirsin.

Peki ya aşk? Aidiyet duygun ve yuva kavramın bütünüyle yenileniyor. İlişkin varsa, partnerinle ev içinde tamamen özgür ve sıra dışı bir yaşam alanı kurgulayarak aşkını geleneksel kalıpların dışına taşıyabilirsin. Kendi içindeki özgürlük ve bağlılık dengesini ilişkinde de kurabilirsin. Tabii bekarsan, sana ait olma hissini en marjinal yollarla hissettiren özgür bir ruhla tanışabilirsin. Aman dikkat; bir anda zihnini ve ruhunu evinde hissettiren bu yabancıya çabuk kapılmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...