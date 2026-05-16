Sevgili Kova, bugün Merkür İkizler burcuna adım atarken yaratıcı zekan ve sanatsal ilhamların doruklara ulaşıyor. Fikirlerini etkileyici sunumlarla sahneye koyarak herkesin takdirini toplayacaksın. Hobilerini ticarete dönüştürecek harika stratejiler geliştirerek finansal bağımsızlığını hızlandıracaksın. Dijital dünyada yıldızlaşacağın bereketli bir dönem başlıyor.

Venüs ve Chiron arasındaki etkileşim yakın çevrenle yaşadığın iletişim kazalarını şefkatle tamir ediyor. Kardeşler veya iş arkadaşlarıyla olan kırgınlıkları tatlı dille çözeceksin. Zihinsel yorgunluklarını affetmenin getirdiği hafiflikle sileceksin. Kelimelerin iyileştirici gücü profesyonel hayatına yepyeni bir ahenk katacaktır.

Peki ya aşk? Zekice yapılan espriler ve entelektüel sohbetler sevdanı alevlendiriyor. Partnerinle zihinsel uyumun doruklarına çıkarak ilişkindeki durgunluğu tamamen kırabilir ve heyecanı yeniden yakalayabilirsin. İlişkin yoksa kelimeleri ustalıkla kullanan kıvrak zekalı insanlarla tanışarak sürpriz aşk hikayelerine yelken açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...