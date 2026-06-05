Sevgili Kova, bugün beraberliğinde fedakarlık yapan taraf olmaktan çıkıp ilişkide 'Ben de varım' dediğin son derece öz güvenli ve sağlıklı bir gün yaşıyorsun. Kendi kişisel sınırlarını çizip partnerine senin bağımsız ruhuna saygı duymayı öğrettiğinde, aranızdaki tutkunun ve hayranlığın muazzam bir şekilde arttığını göreceksin.

Ama bekarsan, auranın böylesine parlak olduğu bir günde evde oturmak yapacağın en büyük hata olur. Doğal, makyajsız veya tamamen kendi marjinal tarzınla sokağa çıktığında bile; senin dik duruşuna, bağımsız vizyonuna ve eşsiz aklına vurulacak, seninle yan yana yürümekten gurur duyacak özel kişiyle muazzam bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...