Sevgili Kova, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı günlük hayatın stresini ve ofis yorgunluğunu ilişkine yansıtmana sebep olabilir. 'Çok işim var' bahanesiyle partnerine ayırman gereken vakti kıstığında, karşı taraf bunu sevgisizlik olarak algılayıp kırılabilir. Gün ortasında ona göndereceğin şefkatli bir mesaj ya da yapacağın romantik bir jest ise tüm kırgınlıkları engelleyecektir.

Ama bekarsan, aynı ofisi paylaştığın veya sürekli iş gereği iletişim halinde olduğun pratik zekalı biriyle sıcacık bir yakınlaşma başlayabilir. Sadece iş konuşurken birden bire lafın aşka gelmesi seni şaşırtsa da, kalbinin kapılarını yavaş yavaş bu yeni heyecana aralamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...