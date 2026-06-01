Astroloji chevron-right-grey 2 Haziran Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

2 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.06.2026 - 18:01
Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 

2 Haziran Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı günlük hayatın stresini ve ofis yorgunluğunu ilişkine yansıtmana sebep olabilir. 'Çok işim var' bahanesiyle partnerine ayırman gereken vakti kıstığında, karşı taraf bunu sevgisizlik olarak algılayıp kırılabilir. Gün ortasında ona göndereceğin şefkatli bir mesaj ya da yapacağın romantik bir jest ise tüm kırgınlıkları engelleyecektir.

Ama bekarsan, aynı ofisi paylaştığın veya sürekli iş gereği iletişim halinde olduğun pratik zekalı biriyle sıcacık bir yakınlaşma başlayabilir. Sadece iş konuşurken birden bire lafın aşka gelmesi seni şaşırtsa da, kalbinin kapılarını yavaş yavaş bu yeni heyecana aralamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

